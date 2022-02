1.180 casos nuevos en las últimas horas

El ministerio de Salud informó durante la jornada de ayer martes un nuevo reporte sobre la situación del Covid-19 en la región de O´Higgins, en el cual se totalizaron 1.180 nuevos contagios en las últimas horas, de los cuales 813 presentaron síntomas, 61 son asintomáticos y 306 casos no están notificados (371 positivos fueron detectados por antígeno).

En el reporte, no se informaron fallecimientos a causa de la enfermedad durante las últimas horas, con esta actualización se han totalizado 94.134 contagiados desde el primer caso detectado en la zona, 4.969 se mantienen en etapa activa y 87.596 ya están recuperados, mientras que los decesos se mantienen en 1.656.

Mientras que a nivel nacional, las autoridades sanitarias informaron de 24.970 casos nuevos de Covid-19 en el país, de los cuales 14.827 corresponden a personas sintomáticas y 2.572 no presentan síntomas. Además, se registraron 7.571 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.431.845. De ese total, 133.080 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.251.828.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 27 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.087 en el país.

A la fecha, 652 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 528 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 222 camas críticas disponibles