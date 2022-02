Autoridades de O'Higgins valoran promulgación de pensión garantizada universal

El presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU) donde se verán beneficiadas 2,5 millones de personas adultas mayores. De esta manera, según contó el saliente mandatario, los mayores de 65 años, podrán comenzar a cobrar la PGU desde el 18 de febrero del 2022.

Eso sí, de acuerdo al presidente Sebastián Piñera, desde el próximo martes 1 de febrero las personas que se incorporan a este beneficio -600 mil que no tenían Pilar Solidario- van a poder registrarse en la página del Instituto de Previsión Social. La Pensión Garantizada Universal alcanza hasta los $185 mil mensuales, que se sumarán a las pensiones de cada persona y beneficiará al 90% de los mayores de 65 años. Además, con la PGU se sumarán 600 mil personas a los aportes que hace el Estado en materia de pensiones.

El anuncio fue muy bien recibido por el SEREMI del Trabajo subrogante de la región de O'Higgins, José Granada y por el Delegado Presidencial subrogante, Manuel Cuadra, quienes señalaron que en nuestra región cerca de 85.500 personas aumentarán su pensión en esta primera etapa.

José Granada, afirmó que con la promulgación de la PGU "Estamos dando un gran paso adelante para tratar a nuestros adultos mayores con mayor dignidad, cariño, gratitud y avanzar en nuestro compromiso como gobierno de mejorar la vida de los adultos mayores. Hoy tenemos la gran alegría de un paso más hacia ese objetivo a través de la Pensión Garantizada Universal, que asegura 185 mil pesos adicionales porque se suman a la pensión, se agregan a la pensión que cada uno tiene financiada por sus propios ahorros previsionales".

Por su parte, el Delegado Presidencial subrogante, Manuel Cuadra agregó "Este es un compromiso de nuestro Presidente Sebastián Piñera y lo estamos cumpliendo. En pocas semanas más termina nuestro Gobierno y lo hacemos con una gran satisfacción, al haber entregado lo mejor de nosotros en ayudar a nuestros compatriotas en tener una vida mejor, y haber contribuido en mejorar la vida de los adultos mayores".

La Pensión Garantizada Universal y su forma de financiamiento fue aprobado recientemente en el Congreso con un amplio apoyo de la oposición y del oficialismo, tras varias modificaciones. De hecho, en la última votación de la Cámara de Diputados, la iniciativa recibió 122 votos a favor, lo que



Requisitos:

* Haber cumplido 65 años de edad

* No integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población entre 65 o más años

* Acreditar residencia en el territorio nacional al menos cuatro de los últimos cinco años desde la solicitud de la PGU, junto con 20 años continuos o discontinuos desde que el postulante cumplió los 20 años de edad.

* En caso de ser extranjero, acreditar residencia por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos.

* Para aquellas personas que cumplan estos requisitos, pero que tengan una pensión base autofinanciada superior a $630.000 pesos y de hasta $1.000.000, el monto de la PGU disminuirá gradualmente.

* La PGU se entregará a personas con 65 años cumplidos, sea que reciban o no beneficios del Sistema de Pilar Solidario (SPS), o que aún no se encuentren pensionados.

Para obtener más información sobre la PGU, las personas pueden ingresar a https://www.gob.cl/pensiongarantizada/