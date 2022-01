Erupción en volcan submarino en pacífico sur puso en alerta a nuestro país ante posible tsunami

El sismo e erupción en volcán submarino en el Pacífico Sur originó emitir alerta preventiva de tsunami en varias regiones de Chile durante la jornada del día sábado.

El sábado 15 de enero se registró una violenta erupción de un volcán submarino ubicado a 65 kilómetros de las costas de Tonga, que provocó un tsunami en costas del Pacífico sur e incluso llevó al SHOA a emitir Estado de Precaución en Chile insular.

Durante la tarde del sábado en Pichilemu, Bucalemu y Navidad se realizó una evacuación preventiva que contó con el apoyo de carabineros y otros organismos de emergencia de la región de OŽHiggins producto de la alerta preventiva del SHOA.

Ante esta situación los veraneantes debieron abandonar la playa y dirigirse momentáneamnete a lugares de mayor seguridad. El domingo las autoridades decidieron levantar la alerta pudiendo de esta manera los turístas ir sin ningún problema a las distintas playas de la región.

Fotos Pichilemu al Día.