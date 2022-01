Decálogo de Buenas Prácticas para Fomentar Participación de Mujeres en sector financiero

La mesa "Mujeres en Finanzas", conformada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Subsecretaría del Trabajo, la corporación Mujeres en Finanzas (Mef.) y 26 entidades (20 empresas y seis asociaciones gremiales), presentaron el Decálogo de Buenas Prácticas para Fomentar la Participación de las Mujeres en el Sector Financiero.

Este documento es fruto del trabajo colaborativo que se gestó en julio de 2021 tras la conformación de la mesa de trabajo, la primera alianza público-privada cuyo objetivo es impulsar el acceso y participación de las mujeres en el sector financiero.

"El talento y las competencias no tienen género, están distribuidos de manera equitativa en toda la población por lo que no existen razones objetivas para que las mujeres no estemos presentes en puestos de toma de decisión y en todos los niveles de las empresas y en los distintos sectores económicos, también en el financiero. Por esta razón esta alianza público-privada, sumado a este Decálogo que estamos dando a conocer hoy, nos permitirá impulsar una mayor presencia de mujeres en esta industria lo que sin duda impactará positivamente sus resultados, ya que la diversidad aporta valor a las operaciones de las compañías", sostuvo la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género Mónica Zalaquett.

Previo al contexto de crisis sanitaria, Chile alcanzó una participación laboral femenina histórica de 53,3%, la cual retrocedió en más de 10 puntos en el peor momento de la pandemia.

"Del total de ocupados que hoy existen en la industria financiera en nuestro país, prácticamente un 50% son mujeres, sin embargo, si uno escala en ver la realidad de los cargos directivos y de gerencia, ahí el porcentaje de mujeres en la industria disminuye dramáticamente. Tan solo el 25% de los cargos gerenciales son ocupados por mujeres y no tenemos más allá de un 10% de mujeres directoras. Esa realidad es la que debemos cambiar y por eso iniciativas como la Mesa Mujeres en Finanzas son tan importantes y debemos seguir potenciándolas", manifestó el Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.

El Decálogo permitirá sentar una base para que las empresas puedan medir la participación de las mujeres, armar un diagnóstico interno y ejecutar acciones concretas para que la industria avance hacia la equidad de género.

"Para nosotros la diversidad no es un capricho, es un tema de sustentabilidad a largo plazo porque impacta directamente en rendimiento de una empresa. A través del Decálogo, nuestro objetivo es generar un impacto en el sector financiero, aumentar la diversidad y abrir nuevos espacios para aquellos talentos femeninos que quieren desarrollarse en la industria", explica Andrea Sanhueza, directora de Mujeres en Finanzas (Mef.) y gerente del Segmento Institucional para Chile en BlackRock.

Los principios del Decálogo son los siguientes:

Diagnóstico de indicadores para una mejor recolección y estandarización de datos sobre la participación de las mujeres en todos los niveles dentro de las organizaciones. Evaluación de los datos obtenidos y fomento de la transparencia para identificar las brechas de género en las organizaciones. Creación de un Comité de Diversidad e Inclusión que fomente la diversificación de las mujeres en la industria. Acercar las principales industrias financieras al mundo universitario con el fin de atraer talento joven. Instaurar espacios de aprendizaje y colaboración dentro y fuera de la empresa. Garantizar los procesos de reclutamiento y selección de candidatos/as sin sesgos inconscientes de género. Incentivar la corresponsabilidad y la conciliación laboral en hombres y mujeres. Impulsar el posicionamiento de más mujeres en puestos de liderazgo en la industria. Generar protocolos y políticas internas que se ajusten a la normativa legal y se atrevan a mover fronteras. Erradicar la violencia contra las mujeres.

Las 20 empresas y seis asociaciones gremiales que participaron activamente de la mesa de trabajo de Mujeres en

Finanzas son: Ameris Capital, Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A G (ABIF), Asociación de Fondos Mutuos de Chile A.G. (AFM), Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI), Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), Asociación de Aseguradores de Chile A.G. (AACH), Banco de Chile, Banco Internacional, Banco Santander Chile, BlackRock, Bolsa de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile (BEC), BTG Pactual Chile, CrediCorp, Deloitte, Depósito Central de Valores (DCV), FinteChile (Asociación de Empresas Fintech de Chile), HMC Capital, Itaú, J.P. Morgan, Moneda Asset Management, Principal, Provida AFP, Scotiabank Chile, Schroders y VanTrust Capital.