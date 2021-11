CORE fiscalizó avance proyecto casetas sanitarias de Puente Negro

En la oportunidad el presidente de la comisión de Ordenamiento Territorial del CORE, el consejero sanfernandino Javier Canales Oyarzún, indico que se trata de un proyecto muy esperado por los vecinos el cual presentó muchas dificultades durante varios años, pero que hoy está mostrando un tremendo estados de avance.

"Me siento contento y satisfecho, desde que asumí como consejero regional, me hice parte de este proyecto y he trabajado de manera constante para agilizar cada uno de los pasos. La comunidad confía en mi y se que pronto empezarán los trabajos", precisó el CORE por Colchagua.

Por su parte el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez al referirse a la iniciativa, explicó que "El Consejo Regional nos pidió mostrar nuestros estados de avances sobre el proyecto casetas sanitarias Puente Negro, fue un agrado trabajar con ellos y mostrar junto a nuestros profesionales el proceso que sigue. "Agradezco el apoyo de nuestro CORE Javier Canales y a través de él a todo el resto de los consejeros regionales que nos han ayudado en esta iniciativa. Les quiero asegurar que el municipio seguirá preocupado por las necesidades de toda nuestra comuna", argumentó el alcalde Pablo Silva Pérez.