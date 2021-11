Yamil Ethit Romero candidato a Consejero Regional por Colchagua: "La política necesita un recambio"

"Nacido y criado en Colchagua, conozco y sé lo que nuestra gente necesita para mejorar su calidad de vida". Así señala el texto de campaña de Yamil Ethit Romero, candidato a Consejero Regional por Colchagua. Un nombre nuevo en la política colchagüina que logró ganarse el cariño de la gente cuando fue Gobernador Provincial en marzo de 2018, cargo al que renunció hace un año, para asumir un desafío electoral.

A sus 40 años de edad, Yamil Ethit se define como un "Apasionado por el deporte, las tradiciones y forma de vida en Colchagua". Su abuelo fue Indrawes Ethit, un inmigrante palestino que llegó al incipiente Santa Cruz de 1920 y donde, a punta de esfuerzo, logró construir uno de los almacenes más importantes de Colchagua. "Orgullosamente hijo de comerciantes e incondicional amigo de mis amigos", señala.

*¿Qué te motivó asumir el desafío a Core?*

"El cariño que tengo por mi querida Colchagua. Es donde nací y he dedicado mi vida profesional y familiar para apoyar a mi comunidad. Ya sea como abogado trabajando de forma particular y en diversas municipalidades de Colchagua, como esposo, padre de dos niños, vecino, amigo, deportista o dirigente social, he tomado con responsabilidad, cariño y afecto, la tarea del servicio público. Fue lo que me motivó para asumir como Gobernador y es lo que hoy me mueve para postular, por primera vez, a un cargo de elección popular, ya que desde el Consejo Regional, quiero fomentar proyectos que den bienestar a mis vecinos de Colchagua".

*¿Por qué la gente debe votar por Yamil Ethit?*

"Porque la política necesita un recambio. Gente nueva que tenga una nueva disposición con las personas. Que estén con ellas, las escuchen, se comprometan, les cumplan y no les mientan. Ese es mi eje de trabajo: Cercanía, confianza y compromiso."

"Quiero decirle a las personas que este domingo participen de la elección. Necesitamos que nuestro país elija buenas autoridades y por eso la representación popular es importante. No da lo mismo quienes sean electos, por eso hago un llamado a toda la gente de Colchagua a que asista a los locales de votación y ejerza con confianza su derecho cívico", señaló Yamil Ethit Romero.