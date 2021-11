Instalan primeros "Puntos Limpios" insertos en convenio medioambiental de Rengo

La semana pasada se firmó este convenio que involucra tres áreas de trabajo, que son resorte de una donación de la empresa privada y que considera la capacitación medioambiental a más de 9 mil estudiantes, la donación de mil especies arbóreas nativas y la instalación de 10 puntos limpios para el reciclaje de la comunidad, todo esto valorizado en más de 45 millones de pesos.

"Lo que está haciendo la empresa Verallia es un verdadero ejemplo de responsabilidad social, pues nos ayuda en los esfuerzos de instalar políticas públicas en medioambiente que sabemos es una de las grandes demandas de la ciudadanía. Espero que otras empresas tomen este ejemplo y se sumen a construir de manera conjunta una mejor comuna", señaló el alcalde Carlos Soto González.

Por su parte, Randolpho Agnello, Gerente General de Verallia Chile, señaló que su empresa se siente motivada de colaborar en este programa de educación medioambiental "Este es nuestro planeta, no tenemos otro, no hay un plan B en esta materia, por lo tanto nuestros esfuerzos deben apuntar a concientizar que no podemos seguir desperdiciando materias primas y reutilizables, eso lo estamos tratando de plasmar con estas acciones", manifestó

Los primeros "Puntos Limpios" fueron instalados en el Gimnasio Municipal de Rosario y en la intersección de Alonso de Ercilla con Caupolicán, donde los vecinos pueden ir con absoluta comodidad a participar del proceso de reciclaje.

Por otra parte, la Empresa CV Green, encargada de administrar y gestionar estos puntos limpios, informó que van a realizar diversas gestiones que apuntan a poder duplicar en un periodo de 12 meses, la cantidad de puntos limpios para nuestra comuna, pues quieren que cada localidad de la comuna, al menos cuenten con una de estas instalaciones para sumarse y comprometerse con un mejor espacio.