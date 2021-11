CGE e INFOCAP finalizan plan nacional de capacitación en instalación de paneles fotovoltaicos e instalaciones eléctricas

Un total de 67 alumnas y alumnos, de 19 comunas, se graduaron gracias a la alianza entre ambas entidades. Para impartir las clases se utilizó un moderno simulador on line de instalaciones de paneles fotovoltaicos e instalaciones eléctricas.

Fueron 115 horas de clases virtuales, esfuerzo y perseverancia que tuvieron un gran resultado para más de sesenta estudiantes, hombres y mujeres, que se graduaron de los cursos de Instalaciones Fotovoltaicas y Eficiencia Energética e Instalaciones Eléctricas y Lectura de Planos, que fueron dictados durante la época más dura de la pandemia gracias a la alianza entre CGE e INFOCAP.

Los participantes pertenecen a las comunas de Chépica, Coinco, El Bosque, Pichilemu, La Pintana, Chiguayante, Hualpén, Los Ángeles, Río Claro, Hualañé, Temuco, Tomé, Romeral, Pirque, María Pinto, Isla de Maipo, Puente Alto y San Bernardo.

El Gerente Regional Centro de CGE, Mariano Morales, destacó la cooperación conjunta entre las entidades, lo que permite entregar educación de calidad a los estudiantes y mejorar su empleabilidad. “Estas iniciativas están en línea con lo que queremos promover como compañía. No solo entregar el suministro de electricidad, sino que también apoyar a las comunidades en que estamos insertos y, en este caso, además en oficios relacionados con los temas eléctricos, que están en línea con la eficiencia energética”.

Por su parte Cecilia Osorio, responsable de Sostenibilidad de CGE, sostuvo que la iniciativa “tiene un compromiso social y estamos convencidos que la educación es el motor del desarrollo y el crecimiento del país y, en especial, de cada una de las personas que se capacitan a lo largo de su vida profesional”.

“Para INFOCAP, es un orgullo que, en esta época compleja, nuestras y nuestros estudiantes hayan tomado esta opción de perfeccionarse”, destacó el director ejecutivo de INFOCAP, Danilo Núñez Izquierdo, quien agregó que “este 2021, nuestra institución cumplió 37 años con un gran sello: el de avanzar para que todos los trabajadores tengan un sitial de honor en la sociedad. Nuestra institución, junto al apoyo del sector privado, encarnado en CGE, y el de los y las estudiantes, nos permite cooperar en el camino al desarrollo de nuestro país”.

Educación en vanguardia

Implementar cursos a distancia es un desafío, y para que los alumnos y alumnas de INFOCAP pudieran entender de mejor forma cómo se realizan las diferentes instalaciones, el equipo educativo de la institución diseño un simulador en línea, que recrea fielmente los pasos que se deben seguir para el correcto montaje, por ejemplo, de los paneles fotovoltaicos, ajustándose a las necesidades y requerimientos del perfil de los estudiantes, es decir, con un bajo gasto de datos de internet y un formato que permite la utilización del simulador desde computadores de distinto tipo y dispositivos móviles como tablets y celulares.

“Esta herramienta digital es un gran avance y el resultado del trabajo de todos quienes formamos parte de INFOCAP, ya que podemos seguir con la educación de nuestros alumnos y alumnas, aunque las condiciones, como las de una pandemia, nos mantengan alejados. De hecho, queremos que este simulador también se adapte a otros cursos, por ejemplo, el de Instalaciones Sanitarias”, finalizó el director ejecutivo de INFOCAP, Danilo Núñez Izquierdo.

Experiencias

Lorena González tiene 46 años y aprovechó que el curso de Instalaciones Eléctricas y Lectura de Planos se dictaba de manera online para inscribirse. “Yo soy de Concepción, trabajo de manera independiente y, a la vez, soy dueña de casa con dos niños. Cuando me di cuenta de que las clases eran de forma telemática, me pareció fantástico, ya que no descuidaría a mis hijos y paralelamente, podía especializarme”, recalcó.

Byron Díaz, de 28 años, también fue uno de los 67 estudiantes que se certificaron en el curso de Instalación de Paneles Fotovoltaicos y Eficiencia Energética. Este técnico en electricidad decidió especializarse ya que, a su juicio, estas instancias sirven para "expandir mis conocimientos y capacidades, además, se nos abren más puertas laborales". Por lo mismo hace una invitación a todos quienes quieran capacitarse a que "se atrevan, porque nada es imposible". Díaz aprovechó de destacar la modalidad digital en que se impartió este curso, ya que "me acomodó el tener la capacidad de poder elegir el horario para estudiar, sin descuidar las otras actividades que uno tiene como trabajador y padre de familia".