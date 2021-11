Nancagua y Placilla retroceden a contar de hoy en Plan Paso a Paso

El DPP Colchagua Manuel Cuadra Lizana, hace un llamado a la ciudadanía a "Mantener las medidas de autocuidado, de manera que no haya más comunas que retrocedan".

El Ministerio de Salud dio a conocer el pasado lunes cambios en el Plan Paso a Paso, donde en la provincia de Colchagua, se anunció el retroceso de dos comunas. Se trata de Nancagua y Placilla, las que quedarán desde hoy miércoles 3 de noviembre en Fase 3 de Preparación, debido a las malas cifras de control del Covid-19 en esas comunas.

Al respecto, el Delegado Presidencial (DPP) de Colchagua Manuel Cuadra, detalló que el retroceso de ambas comunas en la provincia significa que "Habrán mayores regulaciones de aforo y de operación de las actividades para reducir aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados, y se norma de acuerdo al tamaño u otras características del lugar". Sin embargo subrayó que con las modificaciones del Plan, "No habrá restricciones de movilidad".

En detalle, la medida se debe a los malos índices de contagios en ambas comunas, que el lunes registró 24 casos activos en Nancagua y 11 en Placilla.

Ante esto, el DPP colchagüino detalló que "Si bien no existen restricciones de movilidad, el Pase de Movilidad, que se entrega exclusivamente al tener el esquema de vacunación completo, tiene una importancia en la estrategia del Ministerio de Salud, ya que poseerlo significará la autorización para asistir a algunos lugares, como en el caso de restaurantes, cafés y fuentes de soda, donde será obligatorio poseerlo, lo mismo en gimnasios y otros espacios cerrados".

Con respecto a los aforos permitidos, que se pueden conocer en detalle en la web https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/, "La Fase de Preparación consigna un máximo de 10 personas como máximo en residencias particulares sin Pase de Movilidad y 25 con. Asimismo, Cuadra destacó que "En actividades con interacción entre asistentes que no mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen un metro de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos, como en actividades y eventos sociales como fiestas en espacios cerrados, se debe cumplir el aforo de una persona cada 6 metros cuadraos, con máximos de 25 personas si el pase o 100 si todas tienen Pase de Movilidad, pero están prohibidas estas actividades en residencias particulares".

"Las actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar seguirán siendo obligatorias, pero la asistencia de los niños y niñas es voluntaria, pudiendo realizar las clases de forma remota. Y las clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior, están permitidas", detalló el DPP.

Finalmente, el Delegado Presidencial Provincial señaló, que "Si bien, hay buenas cifras en vacunación en nuestra provincia, no debemos bajar la guardia y mantener estricto apego a las medidas de autocuidado, de manera que no hayan más comunas de nuestra provincia que retrocedan en el Paso a Paso". Por eso, la autoridad hace un "Llamado a la población a mantener el uso de mascarillas, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios cerrados y evitar las aglomeraciones. Ya que aún estamos lejos de superar la pandemia en la que nos encontramos", enfatizó.