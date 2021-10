Ricardo Neumann convencional constituyente del distrito 16: “La propuesta de la Nueva Constitución esperamos sea la solución para tener un Chile mejor, pero para todos”

¿Se verá una buena luz al final del túnel?

“Falta bastante para ver la luz al final del túnel, pero al menos ya estamos en un cambio de etapa, después de estos tres primeros meses de instalación, algo accidentados, pero ya tenemos el marco reglamentario para ponernos de acuerdo y empezar la discusión de fondo que es redactar la propuesta de una nueva Constitución”.

¿Se recuperará la confianza en la constituyente?

“Espero que estos nuevos aires nos lleven a una discusión con altura de miras, donde prime el sentido común y el bien de Chile, más que las trincheras ideológicas que uno ve que son traicionadas por una pasión excesivas que yo creo que la gente se está dando cuenta para recuperar la confianza que hemos perdido al poco andar de esta convención constitucional”

Ahora que se aprobaron los reglamente viene lo más importante redactar una propuesta de una nueva constitución.

¿Salieron a la calle a conversar con la gente la última semana?

“Tuvimos una semana territorial que nos permitió volver a conectarnos con nuestro jefes que es la ciudadanía que nosotros representamos en el territorio que son nuestros mandantes y en la política se ha perdido esta visión, ya que nuestros sueldos se pagan con los impuestos de todos los chilenos”.

Y los constituyentes tomarán en serio las propuestas de los ciudadanos para esta nueva carta magna

“Es lo que más sirve, porque en la convención se empieza a crear una especie de microclima del hemiciclo donde 155 personas encerradas en cuatro paredes creen tener una especie de verdad absoluta desde el olimpo y se va perdiendo perspectiva, altura de mira y sentido común, y el salir a la calle te permite entenderlo que la gente está percibiendo del trabajo de la constituyente y cuáles son las expectativas y sueños que nosotros tenemos que canalizar a través de esta propuesta constitucional”.

Hay mucha expectativa en lo que salga de ese hemiciclo y tiene que ser un trabajo muy técnico

“Si es un trabajo técnico y para eso estamos nosotros, somos traductores técnicos de algo que es anterior que es la opinión de la gente, que finalmente son la soberana y que nosotros estamos representando”.

Pero este proceso previo algunos han señalado que son soberanos para cambiar lo que quieran.

“Nosotros somos una comisión redactora, no somos poder soberano ni poder constituyente originario como un reglamento se auto declaró, aquí es donde digo que empieza a influir negativamente ese microclima del hemiciclo que tiene una parte importante de la convención emborrachada de poder y eso es peligroso, ya que las constituciones nacieron especialmente para limitar el poder y emitir reglas a las arbitrariedades de los políticos si partimos la redacción de la constitución sin reconocer los límites que nos rigen a nosotros mismos con que moral le vamos a pedir a Chile que respete este pacto social”.

¿Cree que no se están respetando las reglas?

“El que no se estén respetando las reglas de los 2/3 y se le ponga un by pass medio tramposo con los plebiscitos dirimente, hay una intención clara de la constituyente de establecer una regla distinta a la que nos rige y esto ya es grave de por sí”

Pero crear una nueva Constitución es crear nuevas reglas

“Si es crear nuevas reglas, pero a partir de un marco que nos rige, nosotros no es que estemos en contra de nuevas reglas y esto comenzó recién esta semana, son somos una monarquía con poder absoluto, somos solo una comisión redactora y no reconocer la naturaleza de esa calidad limitada, con un mandato específico de redactar una propuesta de una nueva constitución ya es peligroso”.

¿Y este marco ha cambiado mucho?

“Este marco tenía límites súper básicos como la calidad de República Democrática de Chile, cosa que ya se desconoció en el reglamento donde no se quiso agregar la palabra República, el tema de los 2/3 que trataron de votar y no les resultó y establecieron el plebiscito diariamente que hace más o menos irrelevante los 2/3, el tema de los tratados internacionales donde algunos se respetan y otros no, hace pensar que no se ha respetado este marco establecido en el acuerdo social de noviembre”.

Ahora ya se está comenzando a redactarla ¿se podrán de acuerdo?

“La violencia no es un medio legítimo de acción política, por eso es necesario ahora que comenzamos el proceso de redactar la propuesta de esta nueva constitución comencemos a escucharnos entre nosotros y a dialogar poniendo siempre el bien de Chile dejando el show ideológico que la ciudadanía ha visto estos primeros meses y demostrar que la convención es capaz de darle Al país una buena propuesta de una nueva constitución”

¿Qué propuesta en lo personal espera proponer en este proceso?

“para mí la prioridad absoluta en este período es tratar de transmitir a mis colegas, tanto de izquierda como de derecha, que una buena propuesta se hace desde una actitud de diálogo, escucha, humanidad y de empatía, de verdad entender al otro de buena fe, en vez de invalidarlo porque piensa diferente”.

¿Es difícil ponerse de acuerdo entonces?

“La gente quiere que nos pongamos de acuerdo, la constitución no es una instancia para que un sector político le pase máquina a otro sector, porque las constituciones están llamadas a durar unos 30 o 40 años, con cambios en el poder, y la constitución tiene que ser estables a todos esos cambios de poder, dándole sustentabilidad a ella”.

Derecha, izquierda E independientes, ¿Cuál será la identidad de esta propuesta?.

“Yo soy independiente de derecha porque no respondo a los intereses de un partido, pero mi visión de la sociedad tienen una identidad de derecha, y en esto no está el problema como tampoco que haya gente de izquierda, el problema está cuando algunos de estos sectores quedan ciegos por su ideología no son capaces de encontrarse en un punto medio de diálogo”.

¿Esto es responsabilidad de los partidos políticos?

“Es culpa de una actitud cultural de la política donde pareciera que estamos jugando un gallito, en donde lo importante es ganarle al del frente, cuando el fin de la política es conseguir con el del frente lo mejor para Chile”.

¿La Constitución por los quórum la izquierda la puede escribir sola?

“Si la puede escribir sola si quiere, pero no va hacer una que dure mucho tiempo porque en esta casa de pacto social que estamos construyendo tienen que caber todos y tiene que ser una Constitución de todos y no excluir a ciertos sectores que piensan distintos”.

El constituyente Ricardo Neumann finalizó expresando que él esperaba que esa propuesta de Nueva Constitución tenga cuatro ejes principales, como tener un estado más moderno y descentralizado, también empoderar a la ciudadanía, la sociedad civil, también el estado no tienen el monopolio de resolución de problemas públicos, tiene que ser en colaboración con las personas, Otro de los ejes que propone es Cultura, Ciencia, Innovación, Tecnología, Arte, Patrimonio, son temas que nuestros políticos dejan como si fueran un adorno y hay que abordarlos con la unión de todos. (Rolando Villegas Bravo).