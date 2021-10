Rancagua marchó por la ley de autismo

"No, no, no más caridad, queremos justicia, derechos y dignidad" entonaron a todo pulmón por las calles del centro de Rancagua los padres, familiares y amigos de personas autistas, en una multitudinaria marcha que se realizó este sábado a las 14 horas en todas las ciudades a lo largo de Chile bajo el lema "Todos Unidos".

La motivación de estas manifestaciones a nivel nacional es conseguir la aprobación de la Ley de Autismo, cuerpo legal que ha sido requerido por las familias y personas de esta condición desde hace más de una década y que recientemente ha sido plasmada en un proyecto desarrollado en la cámara de diputados en junio de este año bajo el nombre de "Proyecto de Ley sobre Atención, Protección e Inclusión para las personas en el Espectro Autista y condiciones del Neurodesarrollo Similares".

Para la Presidenta de la Agrupación Autismo Rancagua, Elizabeth Escobedo, organización que nace desde la sociedad civil y que hoy cuenta con un centro de atención para niños y jóvenes dentro del espectro que se financia con el trabajo y colaboración de las familias que lo integran, esta manifestación viene a demostrar la cohesión del grupo que conforman "Hoy marchamos por una inclusión radical y el fin a la segregación. Fue una marcha maravillosa, llena de energía, ya que todas nuestras familias quieren ser protagonistas en la vida de nuestros usuarios", destacó Escobedo, quien es madre de un joven autista.

PROXIMO CABILDO

En la oportunidad, se hicieron presentes diversas autoridades, entre los que se encontraba el convencional constituyente del distrito 15, Alvin Saldaña Muñoz, quien realizó el anuncio de un próximo cabildo de la temática de autismo en la capital regional.

"Para nosotros es importante escuchar las vivencias de estos padres y madres, que consideramos son ejemplares, poder desde su experiencia inspirarnos para construir el nuevo Estado en la nueva Constitución. Esperamos dentro de la próxima semana territorial poder concretar este encuentro para llevar su voz a la nueva Constitución" señaló el constituyente.