Lanzan primer seguro complementario de salud de contratación individual

Una de su principales características con otros sistemas, es que su contratación y reembolso es 100% online. Por tanto, alguien que vive por ejemplo en zonas aisladas como Rapa Nui o en la Antártica pueden hacer todo el trámite sólo con conexión a internet.

"Decidimos hacer algo frente a la injusticia que se genera con los trabajadores independientes o los empleados de pequeñas empresas, que no tienen este tipo de protección. Nuestra obsesión por no discriminar nos ha hecho ser un seguro completamente inclusivo. Si tu pareja es del mismo sexo o no es carga legal o, si tus hijos en realidad son hijos de tu pareja, si tienes una preexistencia o eres mayor de 65 años, en Lyfe hay espacio para todos", nos señala Juan Pablo Muñoz, Socio Fundador de Lyfe.

Otras de sus diferencias es que quien contrate un seguro en Lyfe es libre de atenderse donde quiera. Si tu médico atiende en una clínica específica y tu seguro no considera esa clínica como preferente, con Lyfe sí te podrías atender ahí. Es un servicio 100% de libre elección.

Por otro lado, lo tedioso, y burocrático, además de la pérdida de tiempo en largas filas cuando se va por un reembolso yendo a oficinas físicas, que muchas veces están lejos de donde vivimos o trabajamos, acá queda en el pasado, ya que, se hace todo por Imed y la asistencia ante consultas es por Whatsapp.

A pesar de que Lyfe es un seguro de contratación individual, ahora acaban de lanzar un producto para las pymes desde 2 trabajadores. El pago es a nombre de la empresa, los integrantes elijen qué plan contratar en forma independiente, el gasto del seguro se evalúa en conjunto con la cartera de todos los asegurados en Lyfe, es completamente flexible, se carga por nómina y se puede dar de baja cuando se necesite, no como pasa en otros servicios de este tipo.

Juan Pablo comenta que: "Una vez que se realiza la contratación del servicio, la post venta está diseñada con un modelo tremendamente innovador. Tomamos lo mejor de la máquina y lo complementamos con ejecutivos de carne y hueso. Tenemos una atención completamente automatizada, la misma que usan empresas como Uber, Airbnb, Groupon, Disney".