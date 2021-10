Macarena Matas, candidata a Senadora por O´Higgins: “Ahora se necesita renovar la política con personas que sepan escuchar y priorizar las necesidades de la gente"

Hoy es la cara nueva en la competencia para definir los representantes en el Senado de la Región de O’Higgins, que requiere de nuevos liderazgos.

¿Qué la mueve a ser candidata a Senadora por la Región de O’Higgins? Al respecto, Macarena Matas indica que “Creo firmemente en la lucha contra las injusticias, discriminaciones y abusos que viven miles de chilenos, por eso, mi decisión y compromiso de postularme a Senadora es a trabajar firmemente por los más débiles y proponer leyes y regulaciones contra el abuso, el aprovechamiento, el fraude y la injusticia en cualquier sector económico, político o social. Que los responsables paguen efectivamente por los costos, daños y perjuicios que generan a la sociedad, para que cualquiera que sea el sistema en que vivamos, sea para la gente y no seamos víctimas del sistema como lo somos hoy”.

Si bien, el ser una cara nueva en esta carrera al Senado es un desafío, Matas busca representar a miles de personas que buscan una alternativa a los candidatos de siempre. “El proceso constituyente, que busca reflejar los anhelos y esperanzas del pueblo de Chile, necesitará en el Congreso de nuevos políticos, pues la gente no se cansó de la política, se cansó que los excluyeran de los intereses políticos. Años que gritan sus problemas y necesidades y no son escuchados… Ahora se necesita renovar la política con políticos que sepan escuchar y priorizar las necesidades de la gente. Que la persona, el ciudadano, sea el foco de interés político”, indicó Matas.

Para ello, la candidata a Senadora Macarena Matas se ha propuesto poner atención en aquellas medidas que puedan devolver la calidad de vida de las personas. “Hoy muchos chilenos no pueden ni siquiera defender derechos dispuestos en la ley, y ésta se vuelve letra muerta. Se necesitan legisladores dispuestos a trabajar en temas que no les darán portadas ni pantalla de TV, pero sí resolverán los temas que agobian no sólo a personas en la región, sino de todo Chile, por ejemplo ¿Cómo resolver de manera justa y con celeridad problemas que tienen que ver con los derechos de los consumidores? Nos venden ágilmente, pero ante cualquier dificultad la solución es extremadamente lenta. ¿Qué pasa con los rechazos de licencias o los papitos corazón que se esconden de las notificaciones de pensiones alimenticias? Chile hoy está lleno de problemas de este tipo por la poca eficacia de la implementación de las leyes”.

“Para resolver problemas como estos, que afectan a diario a miles de chilenos y chilenas, se necesita una agenda de trabajo legislativo en leyes regionales (Regionalización), medioambiente, mujeres, seguridad, salud, desarrollo campesino, protección de la industria agrícola y anticorrupción. Como Senadora me comprometo a tener mi foco en las personas, con una visión local de las necesidades, porque lo que necesitamos en la Región de O’Higgins no es lo mismo que necesitan en la Región Metropolitana”, añadió la candidata a Senadora.

¿Qué llevó a esta abogada de la Pontificia Universidad Católica a dejar los tribunales y servir a la comunidad desde el terreno?, Matas indica que “Siempre he sido sensible a las causas sociales y a ayudar a la gente. Esto me ha permitido desempeñar con mayor fuerza, responsabilidad y pasión mis trabajos, sensibilidad que me permite hoy comprometerme y estar segura de luchar por los proyectos que los vecinos de la región piden y necesitan”.

Regionalización y descentralización

Sobre el desarrollo de la Región O’Higgins, Macarena Matas propone “Trabajar para desarrollar leyes orientadas a implementar una regionalización real, no sólo para el titular de prensa, e instalar en el Congreso el tema de la necesidad de la región de tener más recursos. Es importante también entregar más poder a las regiones, pues hoy en día es insuficiente, y serán claves para la recuperación económica de las pymes posterior a la pandemia. Hoy, la División El Teniente explota los recursos naturales de la región, pero ¿cuánto royalty queda en realidad acá, donde efectivamente se pagan los impuestos?”.

Finalmente, Matas señala “Que este es un desafío importante tanto en lo personal como en lo colectivo para los habitantes de O’Higgins, hoy todos y todas necesitamos de parlamentarios conectados con la ciudadanía, en el día a día y en las votaciones en el parlamento”.