Alcalde Silva plantea urgente necesidad de contar con nuevo hospital para San Fernando

El jefe comunal, junto con destacar la instancia de coordinación, expresó la necesidad de contar con un nuevo hospital de alta complejidad que permita atender los requerimientos no sólo de la comunidad local, sino que de los usuarios de otras comunas de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro.

"Fue una reunión provechosa en que nos dieron a conocer la realidad que está viviendo este hospital, porque ya se está quedando chico para atender a una población de casi 80.000 habitantes sólo en San Fernando, sin considerar el resto de las comunas de la Provincia de Colchagua y Cardenal Caro", declaró la autoridad.

Silva Pérez hizo presente que el hospital San Juan de Dios es el segundo hospital de alta complejidad de la Región de O'Higgins, pero muy lejos en similitud al de Rancagua. Explicó que acá existe un solo reanimador, un solo scanner de 16 canales, siendo que la demanda y requerimientos exigen tener dos. "No contamos con un terreno para un hospital nuevo que sería lo óptimo; estamos sacrificando zonas de seguridad de los funcionarios para construir hoy día un espacio que permita dar una mejor atención mientras logramos conseguir, como la parte sur de la región, un nuevo hospital, que es tan necesario".

El alcalde de San Fernando comprometió todos los esfuerzos para poder conseguir recursos que permitan comprar un terreno y dejarlo disponible, pero advirtió que el Estado también tiene que hacer un esfuerzo para construirlo y equiparlo, pues la parte sur de la Región de O'Higgins se merece un hospital en condiciones que pueda dar una atención acorde a quienes lo requieran.

"Creo que es una deuda del actual gobierno el no haber invertido en un nuevo hospital para la Sexta Región. Los habitantes de las provincias de Colchagua, Cardenal Caro y San Fernando lo requieren hace mucho rato (...) necesitamos que el actual gobierno nos compre un terreno para las características que requiere un nuevo centro asistencial y además para un cementerio, porque es otra posible crisis sanitaria que se nos puede desencadenar en cualquier momento en San Fernando. Así que pedir al Gobierno Regional, al CORE y al Gobierno central que hagan un esfuerzo para mejorar las condiciones sanitarias de la Región de O'Higgins", enfatizó la autoridad colchagüina.

En tanto, el director subrogante del hospital, Osvaldo Silva, destacó la visita del jefe comunal, pues permitió exponerle la problemática de la situación de salud y poder establecer lazos para que esto se fortalezca.

"Una de las prioridades que le presentamos al alcalde fue tener incorporado en la banda de proyectos del ministerio el poder contar con un hospital nuevo para esta ciudad. El hospital nuestro quedó estrecho para todas las atenciones que ha requerido la comunidad. Él se lleva esta inquietud y que como tal está incorporado dentro de los temas ciudad en búsqueda de un terreno que pueda dar cabida a un nuevo hospital para la capital de Colchagua. Sabemos que la construcción de un establecimiento de este tipo no es rápida, toma un periodo bastante amplio porque requiere estudios de normalización, definiciones de brechas y una serie de acciones técnicas que demoran bastantes años y, obviamente, tiene que contar con un presupuesto adecuado y eso lo define el Ministerio de Hacienda", declaró el directivo.

El directivo dio cuenta que en el corto plazo se trabaja en la ampliación del servicio de urgencia que debido a pandemia debió segregarse las áreas respiratoria de las no respiratorias y eso tiene exigencias "Porque con la infraestructura que contamos actualmente no podemos soportar en el corto plazo y por ello estamos pidiendo la colaboración del municipio para desarrollar este proyecto que también cuenta con el respaldo del Gobierno Regional. Esto beneficiará no solo a los vecinos de San Fernando, sino que a los de comunas vecinas".