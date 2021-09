Eduardo Cornejo Lagos candidato a diputado por el distrito 16: “El trabajo en terreno es fundamental para la confianza de la gente”

En la región de O’Higgins, Eduardo Cornejo Lagos buscará llegar al parlamente como diputado, siendo candidato por el distrito 16.

¿Cómo nace este nuevo desafío?

“Siempre he abrazado con mucho cariño el servicio público, por eso que acepté este nuevo desafío en el distrito 16 para ser candidato a diputado, exclusivamente luego de recibir muchos llamados de alcaldes, concejales, dirigentes de diferentes actores sociales de nuestra zona para que los represente en este nuevo desafío”.

¿Ha sido un trabajo de años en el servicio público?

“Yo tengo una característica personal con mi capacidad de ser muy ejecutivo en los problemas que se me plantean y además en las necesidades que uno puede advertir y el cariño y reconocimiento me lo he ganado por esta capacidad, por ser muy efectivo en resolver problemas y hoy día es lo que está esperando la gente, y hoy me pongo nuevamente al servicio de ellos”.

¿El trabajo en terreno es fundamental para la confianza de la gente?

“Es un nuevo desafío electoral ser candidato a diputado por el distrito 16, ya que la gente está esperando que quienes los representen en el parlamento no solamente cumplan con la función que le asiste a un diputado, sino que también tenga esa alta capacidad de seguir trabajando en terreno, muy cercano a las personas”.

¿Hay que hablar con todos los sectores y sus organizaciones para estar en terreno?

“Un diputado tiene que estar en permanente contacto con las instituciones, organizaciones y los habitantes del territorio, para conocer de sus problemas y convertirse en un vector permanente en buscar distintas alternativas de solución con las autoridades para buscar soluciones a las problemáticas que se presenten a sus habitantes”.

¿La votación obtenida como candidato a Gobernador Regional es un piso importante para ser diputado?

“La votación que obtuve en las elecciones pasadas de gobernador regional, entiendo que es un reconocimiento al trabajo realizado, ya que a la gente no le interesa la política ni los partidos políticos, lo que la gente espera de los servidores públicos que tengan esa capacidad de resolver problemas y hacer la pega en beneficio de sus habitantes, uno representa a las personas, a su territorio y a la gente que vive en ella para ir en ayuda directa de sus problemas”.

¿La forma de elegir a sus autoridades aún necesita a los partidos políticos?

“La condición de independiente está muy manoseada ya que por una y otra razón siempre hay una tendencia en los candidatos, independiente de la independencia, y aquí hay una diferencia que marcará las próximas elecciones, ya que el chamullo y los ofertones por parte de los políticos, a la gente la tienen aburrida y para eso los electores podrán nota a los candidatos por su trabaja realizado con el voto”.

¿Ofertones como el Cuarto Retiro de fondos desde las AFP?

“Yo analizaba con hace algunos días con algunos dirigentes que hoy día podríamos tener un cuarto retiro y un quinto también, entonces porque no retiramos también un 100%, sabes cuál es mi preocupación que vamos hacer con esas personas que tienen 0 peso de ahorro previsional, además tenemos pensiones miserables, por eso tendremos que trabajar de ahora para resolver esa problemática de tener un sistema previsional que resuelva esta situación, ya sea público, privado o mixto porque las personas que se jubilen tendrán que tener recursos y eso lo tendrá que solucionar el Estado”.

¿Las AFP no han dado el ancho para una jubilación digna?

“Hace algunos años era impensado tocar a las AFP y hoy día quien las representan señalan a los medios de comunicación que ellos están abierto que haya un sistema mixto, público y privado para administrar los fondos de pensiones y porqué ahora”

¿Será porque pueden perderlo todo?

“Si, a mí me parece inaceptable, porque ellos están dando cuenta y reconociendo que su sistema para el fin que fue creado, independiente de los distintos elementos que se fueron dando en el tiempo no permitió que pudiéramos tener pensiones medianamente decentes para los trabajadores”

¿Se necesita hoy una reforma al sistema de pensiones?

“se necesita una reforma profunda y para eso espero que todos los sectores políticos estén a la altura de una discusión que se tiene que dar, no pensando en la ideología política ni en los intereses particulares, sino que pensar en la gente”

El Presidente Piñera envió una ley corta de reforma a las pensiones, ¿Es suficiente?

“A mi juicio no, es extemporánea, en política hay que dejar de improvisar y tener sentido común , ya que hay que pensar primero en las personas y después en otros fríos cálculos electorales, ha habido irresponsabilidad en términos generales, ya que el primer problema que tuvimos de la pega mal hecha fue lo que ocurrió con el estallido social, mas allá de la delincuencia, pero los ciento de miles que salieron y tocaron las ollas y que se manifestaron, ni siquiera en encendieron la alarma, la gente estaba frustrada a partir de una serie de injusticas, no puede seguir existiendo dos chile “

¿El Auge otro problema silenciado para muchos enfermos?

“Me pregunto porque hay personas con alguna enfermedad pueden ir a la clínica y pagando se operan y porque hay personas que siguen muriendo en las listas de esperas de los hospitales, no pueden haber dos chiles y para eso tenemos que trabajar”.

¿Pensiones, Educación y salud, temas pendientes del Estado?

“Tenemos que asumir que las pensiones, la educación y la salud son temas críticos hoy en día en nuestra sociedad y debieran tener la prioridad uno en el próximo gobierno, debemos apostar a un desarrollo como país que tuviera como centro a las personas y luego a la economía y otros factores que no dejan de ser importantes, pero hoy día necesitamos que las personas recuperen la confianza en la administración del país

¿Leal a Chile Podemos Más?

“Yo tengo una característica y la gente me reconoce como una persona de derecha, con un característica de trabajar en terreno y solucionar problemas a la gente, yo sigo en el conglomerado y espero seguir aportando desde aquí a solucionar los problemas más importante de la gente, no me ciento con un mochila encima y la gente me ha evaluado como un servidor público pero al servicio de la gente y no de los partidos políticos. La UDI ha sido cuestionada en el último tiempo, donde varios parlamentarios han corrido por carriles propios

“Eduardo Cornejo nada más alejado, independiente de la situación interna dentro del partido o alguna disputa , mi trabajo todos estos años has estado al servicio de las personas, dejando de las divisiones internas porque no contribuyen en nada al trabajo que tenemos que hacer, mi esfuerzo es con la gente”.

¿Cómo ve el comienzo del alcalde Pablo Silva Pérez?

“Yo lo conozco hace mucho tiempo y hemos tenido algunas reuniones en la Moneda con el Ministro del Interior para ver diferentes problemas que tienen, le he manifestado de ser un colaborador permanente de su gestión, ya que si le va bien, le va bien a sus habitantes, y si soy diputado avanzaremos en los proyectos más importantes para la ciudad”

Muchos proyectos están en carpeta hace muchos años y aún no sale humo blanco

“Creo que estos recursos fueron proyectos a través del gobierno regional y lamentablemente la administración municipal anterior con recursos asignados tuvieron estancados y no salieron, esperando volver a priorizarlos ya que los vecinos los necesita, ojala que en noviembre los electores vayan a votar y elijan las mejores autoridades”. (Rolando Villegas Bravo).