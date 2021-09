Miss Universo Chile coronó a su nueva reina

El concurso que por primera vez se realizó en la ciudad de San Fernando, coronó a la reemplazante de Daniela Nicolás en un evento realizado durante los días viernes y sábado en el gimnasio municipal de la capital de la provincia de Colchagua.

"Me siento feliz de poder representar a mi país y a la mujer, muchas gracias a todas las personas que me han escrito en las redes sociales y me han demostrado su apoyo. Se viene un gran desafío rumbo a Miss Universo 2021", señaló Antonia Figueroa, la joven de 25 años que la noche del sábado fue coronada como la nueva Miss Universo Chile. La atractiva candidata será la representante de nuestro país en la gran final mundial que se desarrollará en diciembre de este año en Israel.

En la jornada final participaron 16 jóvenes de diferentes ciudades de nuestro país. La representante de la comuna de San Fernando, María José Norambuena se quedó con el segundo lugar, y además fue elegida Miss Turismo Global Chile 2021, por lo que representará a nuestro país en este concurso que se va a realizar en China en los próximos meses.

La organizadora nacional y productora de Miss Universo Chile, Marión De Giorgis se mostró felíz y satisfecha por el trabajo realizado. "Estoy feliz de haber terminado este largo proceso con tanto éxito, lograr sacar adelante un certamen de esta envergadura, en pandemia, con pocos recursos ha sido realmente gratificante. Agradecer también a Keno Manzur (Director Nacional del Miss Universo Chile), quien confió en mi gestión y delegó toda su confianza en mí. Lo anterior se pudo ver plasmado en el excelente resultado del Miss Universo Chile 2021".

En entrevista con diario Sexta Región, Marión De Giorgis tuvo agradecimentos especiales a la Municipalidad de San Fernando, a todos los auspiciadores y colaboradores que confiaron y apoyaron el proyecto. "Quiero agradecer también a mi diseñadora personal Aracely Barrenechea, quien fue la encargada de hacer los diseños a medida que me tocó luciar en las dos jornadas del concurso". Además valoró el tremendo apoyo brindado por la gerencia del Hotel Ontiveros. "Quiero resaltar y agradecer a todas las personas que estuvieron trabajando conmigo como es el caso de Cristian Canales, Richard Rodríguez, Benjamín Labraña, Nicolás Sagner, Ignacio Cáceres, Ricardo Galáz, a mi equipo de colaboradores de Divina Bellezza Spa, a mi incondicional hijo Raúl y a los medios de comunicación, especialmente a Diario Sexta Región que nos ayudó muchísimo en la difusión del evento".

Premios especiales

En la oportunidad se elegió también a Miss Rostro Sembrasol, cuyo distinción recayó en la representante de Las Condes María Ignacia Lambert. Miss Simpatía Hotel Ontiveros Sofía Denecken de Peñaflor, Miss Casino Colchagua, Erika Vergara, Villa Alemana y Daniela Riquelme de Los Ángeles, Miss Silueta y Mejor Traje de Baño, María José Norambuena de San Fernando, Miss Conciencia Social Fundación Vi-Da, Camila Santiagos de la ciudad de Valdivia, Miss pasarela jojo bragais, Daniela Morgado de Iquique, Miss elegancia embajada Israel, Amanda Fidalgo de La Reina, MISS World Peace Daniela Riquelme de Los Angeles.