TOP dicta veredicto absolutorio de fiscal regional Emiliano Arias

En resolución unánime, el tribunal -integrado por los magistrados Roberto Cociña Gallardo (presidente), Carolina Garrido Acevedo y David Gómez Palma señaló que en el juicio no se estableció la ocurrencia del delito.

La resolución señala que "(...) los hechos descritos no encuadran en el tipo penal de revelación de secreto descrito en el inciso primero del artículo 246 del Código Penal porque si bien se acreditó la calidad de funcionario público del acusado quien procedió a revelar a los familiares información contenida en dos fichas obtenidas en la base interna de la institución donde presta sus servicios, la que en parte tienen carácter secreta y que no deben ser entregadas ni publicadas en este caso no se establece la afectación al bien jurídico resguardado por el tipo penal(...)".

"(...) Mayores consideraciones se detallarán en la sentencia que será redactada por el magistrado David Gómez Palma y que se dará a conocer este jueves 16 de septiembre a las 15 horas, quedando las partes notificadas de la reciente resolución", finalizó.