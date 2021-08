Rector del CFT Estatal de O´Higgins informó antecedentes de puesta en marcha a Gobernador Regional

Una muy provechosa reunión de trabajo sostuvo el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya con el rector del CFT estatal de O'Higgins, Octaviano Torres, con quien conversó aspectos relacionados al proceso de instalación de este centro de formación técnica, plantel que tendrá su sede central en San Vicente de Tagua Tagua, y que comenzará a recibir estudiantes el próximo año.

"Queríamos informarnos sobre el estado de situación, el avance del CFT estatal de O´Higgins. El rector nos dio esperanzadoras noticias de que efectivamente parte el 2022, como está señalado por Ley. Nos indicó que ya tiene avanzado el lugar, donde va a funcionar y las carreras que se quieren implementar a partir del próximo año, información que se va a dar a conocer a partir de los primeros días de septiembre, cuando tenga constituido su directorio", explicó el jefe regional.

A la vez, el Gobernador Regional de O´Higgins señaló que "Nos dejó conforme y esperamos que se vayan concretando estos anuncios y, sobre todo, que pueda estar instalado el próximo año, ya funcionando en forma normal, lo que significa que próximamente, en el mes de octubre seguramente, van a estar inscribiendo a sus alumnos para iniciar sus carreras".

En la oportunidad, y como reflejo de su compromiso con la Educación Pública, Pablo Silva Amaya detalló que "También le hemos señalado nuestra disposición a seguir trabajando por la instalación del Centro de Formación Técnica, tanto en Cardenal Caro como en Colchagua, para que tenga presencia en las tres provincias de la región de O'Higgins".

Por su parte, Octaviano Torres aseguró que "Para mí fue una agradable sorpresa la invitación del Gobernador Regional a reunirnos y conversar sobre este proceso de instalación", detallando a la vez que el encuentro se gestó con el objetivo de "Contarle las etapas que se están viviendo, el desarrollo que llevamos y, por supuesto, plantear algunas necesidades que tenemos, para ver si nos pueden ayudar. Es así como nació una tarea que dejé propuesta en la mesa respecto a completar mi directorio".

"Hablamos no solo de lo que se está dando hoy día, sino también sobre el futuro, el año 2022 es la etapa de inicio, pero para el 2023 ya estamos visualizando algunas carreras para sumar a las dos que estamos ofertando para el próximo año", agregó el rector del CFT de O'Higgins.

"El Gobernador Regional promueve muy fuertemente el tema de la Educación", enfatizó el rector Octaviano Torres, quien a su vez reflexionó que "Lo bueno es que cuando hablamos de educación no hay colores, todos se alinean y se ponen detrás de este objetivo, que es un objetivo país. Los CFT estatales responden a aquello, a llevar educación a donde no existía educación, por eso lo estamos instalando en San Vicente de Tagua Tagua, fácilmente podríamos instalarlo en Rancagua y partir con un proyecto más exitoso".

Finalmente, quien hoy conduce este ansiado proyecto académico afirmó que "El Gobernador Pablo Silva Amaya se ofreció para ayudarnos y él tiene una visión de llevar educación no solo a la provincia de Cachapoal, sino también a Colchagua y Cardenal Caro, que son provincias que a él le interesan".