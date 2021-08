Comenzó proceso de reposición Liceo Industrial San Fernando

El acto simbólico fue realizado en los patios de dicho liceo el miércoles 11 de agosto, el acta fue firmada por el Seremi de Obras Publicas Moisés Saravia, el Director de Arquitectura del MOP Roberto Soto, Jorge Navarrete del Ministerio de Educación, el representante de la constructora Víctor San Martin y el Director del Liceo Industrial de San Fernando.

Con la entrega de los terrenos, se da inicio al proceso de reconstrucción y reparación de dicho recinto, el cual fue afectado seriamente por el terremoto del año 1985. La comunidad educativa esta expectante que los trabajos se lleven de buena forma, para concretar el anhelado sueño de edificio nuevo. Recordar que el Liceo Industrial de San Fernando es uno de los establecimientos más emblemáticos y tradicionales de la Región, donde habitualmente alberga en sus aulas jóvenes de la Provincia de Colchagua y Cardenal Caro.

El director del Liceo industrial José Daniel Núñez Cáceres recuerda el largo camino que debieron recorrer: "El 24 de febrero de 2010 se presentan en el liceo dos profesionales contratados por el MINEDUC con el propósito de hacer un Diagnóstico de la infraestructura del liceo, en esta primera conversación nos comunican que "si no ocurre nada extraño, el 2014 estaríamos inaugurando un nuevo liceo", tres días después sucede el Mega terremoto conocido como 27 F.

Así se inicia el largo camino de este "Proyecto de Reposición y Reparación del Liceo Industrial" y que en conjunto fuimos avanzando en las distintas etapas que exigía el proyecto y que cada una de estas representaba un tremendo desafío a superar. Hoy, con la entrega de terreno a la Constructora adjudicada vemos materializado el esfuerzo y sueño de muchas personas que desde el terremoto de 1985 han luchado por mejorar la infraestructura del liceo. Quiero agradecer a quienes han aportado desde entonces en este anhelado sueño, me refiero a los alumnos, apoderados, profesores(as), asistentes, docentes directivos, autoridades de todos los colores políticos y por su puesto a nuestro ente administrador que es la Universidad Tecnológica Metropolitana, comprometida al máximo y que en este recorrido ayudó a destrabar numerosas dificultades que se presentaron. El Liceo Industrial es una institución destacada en la comuna, en la provincia y en la región, nos merecemos este premio, gracias a todos".

El proyecto es una de las inversiones de más alto costo para el Ministerio de Educación alcanzando la inversión de $12.682 millones, planificando la entrega del edificio en febrero del año 2023. Esta obra contempla nuevos bloques de salas de clases, comedores, servicio de administración, también un nuevo internado para los estudiantes que viven en comunas lejanas a la capital colchagüina y un nuevo taller para la especialidad de Mecánica Automotriz. Además, la reparación y mejoramiento del gimnasio y de los actuales talleres donde funcionan las diversas especialidades.

Esta obra no solo será emblemática para la comunidad del Liceo Industrial, además involucra un gran avance en la educación de la ciudad de San Fernando.