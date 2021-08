Plaza "Elige Vivir Sano" sufre con la falta de cuidados

En aquella ocasión vecinos, vecinas y amantes del deporte y la actividad física, expresaron su absoluta alegría por la consolidación de un proyecto, que se trabajó durante varios meses con la Municipalidad.

Transcurrido el tiempo este recinto, al aire libre, se ha transformado en un verdadero polo de recreación para personas de diversas edades y distintos intereses, ya que, cuenta con módulos para el adulto mayor, infantil, calistenia, movilidad reducida y peso variable.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos voluntarios, el cuidado y mantención, se encuentra totalmente al debe. No es extraño apreciar en sus bordes, por ejemplo, acopio basura, enseres en desuso y piso manchado por la utilización de líquidos no permitidos sobre la carpeta.

"La verdad me entristece ver la plaza y no por la cantidad de personas que a diario la utilizan, sino, por el estado en que se encuentra. Lamentablemente hemos sido poco cuidadosos y escasamente responsables porque las falencias están a la vista. Por eso, hago un llamado para que quienes usen las máquinas, sean los primeros fiscalizadores y pongan atajo a esta situación. Mientras demostremos y apliquemos mayor cultura, la vida útil de la plaza será mucho mayor", subraya el Seremi del Deporte, Diego Ramírez.