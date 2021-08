Mujeres rurales se empoderan de sus derechos previsionales

En el marco de la igualdad de género la Dirección Regional IPS realizó en la biblioteca pública rural del sector O'Higgins de Pilay, comuna de Mostazal, el taller denominado "Promoción de derechos previsionales y seguridad social para Mujeres de zonas rurales". Iniciativa que forma parte de la misión del Instituto de Previsión Social, IPS, que es acercar de manera inclusiva los beneficios del Estado a las personas y, en este caso, a mujeres vulnerables de lugares apartados o con escasa conectividad.

A la invitación llegaron 13 mujeres dueñas de casa, trabajadoras y emprendedoras las que atentas siguieron cada una de las materias expuestas a cargo de las profesionales de género del IPS, Monserrat Sepúlveda y Ruby Lobos, quienes además explicaron y aclararon cada una de las preguntas y dudas de las participantes.

La Seremi del Trabajo y Previsión Social de O'Higgins, Pamela Medina Schulz, valoró la importancia de este taller señalando que "Acá no se trata sólo de mostrarles cifras, datos y cómo tienen que acceder a los beneficios, sino también pudimos conversar un poco más de su diario vivir, de sus anhelos y de cómo la vida en cada localidad y comuna es muy distinta a las otras. La pandemia ha dejado al descubierto que muchas mujeres de nuestra región han perdido ese espacio de compartir con otras mujeres, por lo tanto estos espacios son muy necesarios".

Medina agregó que "Algunas nos comentaban que con la información que hoy se les entregó, ellas podrán ayudar a su entorno familiar y a sus vecinos, postulando a varios bonos y beneficios, que nuestro Gobierno está entregando, lo cual nos deja muy contentos".

La directora del IPS, Tatiana Ramírez, destacó que "Esta instancia que impulsa el IPS tiene el objetivo de informar, educar y orientar a mujeres rurales en cuanto a sus derechos de género, y sobre beneficios previsionales y sociales. Busca que la mujer conozca sus derechos previsionales y los pueda ejercer, sepa cómo acceder a los beneficios sobre todo ahora por la situación de emergencia que se vive. A la vez, la idea es que ellas se empoderen y repliquen estas materias de género y seguridad social en su ámbito familiar y comunitario".

Para Doraliza Piña el taller fue muy positivo "Porque aprendí hartas cosas que no sabía, como el bono por hijo, no entendía y ahora sé de qué se trata". Similar opinión tuvo Graciela Cantillana, calificando el encuentro como "súper bueno, se aclaran muchas dudas de lo que uno no sabe y también de beneficios que no conocemos ya que acá no llega mucha información".

Finalizado el diálogo previsional y de género, la seremi Medina junto a la directora Ramírez hicieron entrega a las vecinas de O'Higgins de Pilay del merecido certificado de participación, actividad que se desarrolló cumpliendo el protocolo sanitario debido al Covid-19.