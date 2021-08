San Fernando eligió a su representante para Miss Universo Chile

"¡Me siento demasiado feliz! Este no sólo era mi sueño sino que también el de todas mis compañeritas, así es que será un honor poder representar a San Fernando en Miss Universo Chile 2021. Quisiera también poder decirles a todas las mujeres que confíen en sus capacidades, que se empoderen, la sociedad está cambiando y es hoy cuando debemos alzar la voz para generar conciencia respecto a nuestros derechos, así que las invito a todas a luchar por sus sueños hoy mañana y siempre", señala María José Norambuena.

Cabe señalar que durante esta última jornada se presentaron las 13 candidatas que competían por el cetro, quienes tuvieron competencia en traje de baño, en traje de gala, y también ronda de preguntas de cultura general.

A la ceremonia asistieron diversos alcaldes de la comuna, entre ellos Pablo Silva, alcalde de San Fernando, Tulio Contreras, alcalde de Placilla, Jorge Vásquez, asesor del delegado presidencial provincial de Colchagua, Jonathan Cornejo, en representación del alcalde Marco Contreras de Chimbarongo, y Ana María Rojas, de Relaciones Públicas en representación de la comuna de Las Cabras.

Por su parte, la Directora Comunal Miss Universo Chile y Organizadora Nacional del concurso, Marión De Giorgis señaló: "Me siento feliz y orgullosa de todo lo que pudimos lograr, fue un desafío gigantesco, pero afortunadamente cuento con un tremendo equipo que conformarnos junto a Karina Barrios de Relaciones Públicas y Cristián Canales Productor General y Hotel Ontiveros. Lograr un evento de estas características, con muy pocos recursos fue realmente satisfactorio para nosotros y estamos muy agradecidos de todos los auspiciadores que permitieron que todo esto fuera posible.

En lo personal siento que di lo máximo de mi, siento que logré transmitir mi mensaje, que pude cumplir el sueño de muchas mujeres de mi ciudad y mi región, me siento orgullosa de cada candidata, junto a Nicolás Sagner hicimos un arduo trabajo durante meses, en donde nos encargamos de preparar a todas las candidatas en pasarela, oratoria, postura, expresión corporal, también agradecer a mi equipo de Divina Bellezza Spa, Jorge Yañez y Franco Cáceres especialmente a Juan Maureira por su gran apoyo. Estoy feliz de ver cómo las candidatas avanzaron, de que se atrevieron, ver cómo se empoderaron me llena de satisfacción y me siento muy orgullosa de ellas y de todo el apoyo y equipo que tengo detrás de todo esto. Ahora como organizadora de la final Nacional de Miss Universo Chile, puedo decir que sin duda lo de la noche del viernes, fue sólo una muestra de lo que se viene, fue una noche de mucha experiencia que sin duda nos permitirá hacer en septiembre un evento maravilloso para nuestra ciudad y comunas de nuestra región, marcando un precedente en la Región de O'Higgins, por lo mismo agradecer el apoyo de los alcaldes especialmente de San Fernando, Chimbarongo, Placilla y Las Cabras. Aprovecho de hacer un llamado a todos los alcaldes de la región a sumarse a este evento, en donde podemos proyectar nuestras raíces, mostrar nuestra cultura, turismo y comercio.

El segundo, tercer, cuarto y quinto lugar lo obtuvieron: Francisca Peralta (San Fernando), Sandy Álvarez (Santa Cruz), Josefa Pino (Rancagua), Josefina Guzmán (San Fernando), respectivamente.