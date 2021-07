Homenajean al equipo ganador del Campeonato Nacional Escolar de Matemáticas CMAT

En la oportunidad, fue el propio rector del establecimiento educativo, Octavio García Saldaña, quien reconoció el logro de los estudiantes, profesores y familias, quienes con perseverancia y fraternidad, dejaron en alto el nombre del establecimiento y los más altos principios y valores institucionales.

Recordar que el campeonato escolar de Matemáticas (CMAT), es una competencia que reúne a los estudiantes de distintos colegios a nivel nacional, para competir en diversas pruebas matemáticas, que se concentran principalmente en la resolución de problemas. Agregar, que el torneo obtenido por el equipo del San Fernando College, "Mathematics Boy's and Girl`s", congregó a 53 grupos de 6to básico de todo el país, de los que solo accedieron a la etapa clasificatoria 16 equipos. Para obtener el triunfo, los estudiantes de nuestro establecimiento educacional debieron trabajar en equipo, logrando así en primera instancia obtener la clasificación, para luego llevarse la conquista de la competencia.

El nombre de las y los galardonados son: Anais Ramírez Retamal 6° C, Laura Toncio Gutiérrez 6° Básico C, Josefa Guerrero Zambrano 6° C, Josefa Quintana Vergara 6° A, Pablo Pavez Cid 6°Básico C, Benjamín Pérez Abarzúa 6° A, y por cierto la docente de Matemáticas Srta. Ángela Bustamante.

Sin dudas, el esfuerzo en este contexto de pandemia se valora el doble y el apoyo de las familias de los estudiantes cumple un rol fundamental en estos días. Hoy no cabe duda que son parte fundamentales en la construcción del presente logro.