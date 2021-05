Supervisan pago del bono invierno y otras ayudas económicas del IPS y ChileAtiende

Hasta la comuna de La Estrella en la provincia Cardenal Caro llegó el Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, en compañía de la Seremi del Trabajo, Pamela Medina, para supervisar el pago de pensiones y otros beneficios sociales del Estado, que cada mes realiza allí el Instituto de Previsión Social (IPS) y su red ChileAtiende, y difundir la entrega de otras ayudas económicas debido a la pandemia.

Mientras los pensionados esperaban su turno en el gimnasio municipal para cobrar su beneficio, el Subsecretario conversó con ellos y les aclaró diversas dudas sobre los bonos que se están entregando, especialmente al adulto mayor, como el Bono de Invierno que en la región lo recibirán más de 82 mil pensionados y que por persona alcanza los $66.292.

"Estamos aquí en un día frio, con algo de lluvia, compartiendo y conversando con nuestros adultos mayores, contándoles que este mes muchos de ellos están recibiendo el Bono de Invierno, también el Bono Clase Media, otros están recibiendo el pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Por consiguiente, varios están recibiendo algo aún mayor que el monto de la pensión. También que nos cuenten dónde viven, hemos estado compartiendo un poco la situación de cada uno de ellos y acompañando. En terreno uno está para escuchar, para comentar lo que está haciendo y para ir comentando las buenas noticias que, como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera podemos dar, por ejemplo, este mes con lo que es el Bono Clase Media y el Bono de Invierno", resaltó el Subsecretario Pizarro.

Respecto a la importancia de acercar los beneficios sociales a los vecinos de localidades apartadas, señaló que "La verdad que el pago rural nos permite encontrarnos directamente con las personas y nos permite difundir todos los demás beneficios que se pueden hacer. Estábamos hablando recién con una señora que viene con su mamá y le recomendamos -y lo iba a hacer- que dejase el mandato constituido de inmediato, no para que la mamá no siga viniendo, sino para que en aquel mes en que la mamá no pueda venir la hija pueda cobrar la pensión igual. O sea, nos permite difundir muchas cosas al estar en terreno, en los pagos rurales".

Por su parte, la Seremi del Trabajo, Pamela Medina Schulz, señaló la importancia de acercar los servicios del estado a zonas rurales "Es muy importante la visita de este servicio a La Estrella, ya que se trata de sectores alejados de centros más urbanos, por lo tanto que venga el servicio de ChileAtiende es muy relevante para los vecinos de la comuna, porque no solamente se realiza el pago, sino también pueden realizar otros trámites".

El subsecretario de Previsión Social, que también estuvo acompañado por la directora del IPS O'Higgins, destacó además la positiva acogida brindada por el alcalde de La Estrella, Gastón Fernández, y de la recién electa alcaldesa, María Angélica Silva. La autoridad central finalizó su gira en la radio Rosario de Litueche, donde junto a la seremi del Trabajo entregó detalles del pago del Bono de Invierno, Bono Bodas de Oro, entre otros beneficios.