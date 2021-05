Ricardo Neumann candidato a Constituyente de Chile Vamos: "La nueva Constitución tiene que volver a escuchar y conectar a las personas"

El candidato a constituyente de Chile Vamos Ricardo Neumann señaló que esta nueva constitución tiene que volver a escuchar y conectar a las personas, donde los derechos sean para todos y no un privilegio subordinado al lugar donde una persona nace.

¿Una elección histórica para el país?

"Es la elección más importante que hemos tenido en nuestra historia, es la primera vez que se va a elegir de manera democrática a las personas que van a redactar la madre de todas las leyes que va a regir los destinos de Chile los próximos 40 o 50 años

¿Algo nuevo para muchos?

"Es la primera vez que hacemos esta elección en nuestra historia, por eso que no es tan conocida y en un país, donde en los últimos 30 años la educación cívica ha ido a la baja, estamos entrando a un momento histórico con falta de preparación cívica y ahí es muy importante que el rol de nosotros los candidatos ha sido hablar de la constitución de las personas, explicar que es y para qué sirve y porque es tan importante, es el plano de la casa donde todos los chilenos tenemos que vivir las próximas décadas.

¿Por qué quieres ser constituyente?

"Primero por una razón personal, yo soy de acá soy sanfernandino, me siento con una deuda profunda con este lugar, donde nací y crecí, le debo mucho a este lugar desde el ejemplo de mis padres quienes siempre han estado dedicados al servicio público desde la salud, aprendí mucho de las personas que viven acá y por eso quiero representarlos como corresponde en la convención constituyente, ya que esta no puede discutirse con sólo lógicas desde Santiago, ya que debe estar representadas por todos y todas las regiones de Chile.



La familia es importante para redactar una nueva Constitución

"Una de las segundas razones es la familia, es porque soy papá y mis hijas que aún son chicas, yo quiero que crezcan en un país más digno, más justo y con más oportunidades, sobre todo en un país en paz, donde volvamos a encontrarnos como sociedad, hoy día esta súper tensionado el ambiente de convivencia social, yo creo que esta nueva constitución puede ser efectivamente un proceso institucional que de alguna manera nos permita volver a reencontrarnos.

Es importante también tener conocimientos...

"Una de las razones profesionales es que soy abogado, me especialicé en derecho constitucional, soy profesor, me aproximo a este tema no solo de una perspectiva política, sino de una perspectiva técnica y siento que tengo las herramientas para poder hacerlo como corresponde".

La gente tiene sus ideas y sueños también para esta Constitución

"Todo lo anterior tengo que juntarla con las cosas que hemos escuchado de la gente en nuestro recorrido por el distrito, tenemos que ser todos constituyentes y así proyectar un país mejor".

¿Saldrá una buena herramienta?

"La Constitución es la primera ley es una herramienta ciudadana que nosotros tenemos para limitar y controlar el poder político, para que no hagan las cosas en el afán del aplauso fácil, sino que la hagan en el afán del bien común y el bien de todas las personas.

Paridad de género, pueblos originarios, ¿muchos tendrán que ponerse de acuerdo?

"Es importante que tenga una capacidad de representatividad posible, que estén todos representados, ya que la palabra clave es la legitimidad, que todos sientan que esta es la constitución es de todos, que se haga dialogando entre todos".

¿El quórum será importante para ello?

"Si es importante para dialogar que el quórum sea alto de 2/3 es un incentivo para esto, ya que si la izquierda quiere incluir algo en la constitución necesita ir a buscar votos al frente, y si la derecha quiere incluir algo en la constitución tiene que hacer, y para lograr los votos se necesita conversar y ponerse de acuerdo".

¿El Tribunal Constitucional es necesario?

"Tiene que haber un órgano que efectivamente dirima cuando hay conflicto de en alguna ley o política pública si es o no constitucional, yo considero necesario que exista este control de constitucionalidad, y este puede realizarse de distintas formas, ya sea de la corte suprema, un tribunal especial que sean expertos y no amigos de los partidos políticos".

Finalizó expresando el candidato a constituyente que hacia un llamado especial a todos a participar en estas elecciones, y así tener una nueva Constitución para salir del problema político que afecta al país hoy día, ya que el progreso de los países está en las personas y no en los políticos.