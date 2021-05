Subsecretario de Agricultura visitó distintas comunas del secano costero de la región

El recorrido, que se inició el miércoles, contempló las comunas de Lolol, Pumanque, Litueche y La Estrella, sectores en los que el Subsecretario José Ignacio Pinochet, junto a la directora Regional de INIA Rayentué, Sofía Felmer y el Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada, visitaron 6 de las 8 Unidades Demostrativas que contempla el proyecto, ocasión en la que los agricultores y agricultoras dieron cuenta de los avances y prácticas aprendidas bajo la asesoría técnica de profesionales del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA y de la Subsecretaría de Agricultura en el contexto de cambio climático, considerando la actual condición ecológica del territorio donde se desarrolla el proyecto. Prácticas que les han permitido mejorar su producción en rubros como horticultura, apicultura, ganadería ovina y caprina, entre otros.

Ya en la última visita, en el predio de la agricultora Victoria Pino, de la comuna de La Estrella, el Subsecretario señaló: "Hemos visto una experiencia fantástica dentro del proyecto de adaptación al Cambio Climático, donde estamos trabajando fuertemente con INIA, con personal de la Subsecretaría y de la Seremi de Agricultura. Aquí, en el secano las condiciones son extremadamente difíciles, tenemos una escases hídrica muy dura, pero estamos trabajando para adaptarnos a estas nuevas condiciones climáticas, con herramientas novedosas que esperamos poder extender a muchos pequeños agricultores y agricultoras, para asegurar que la agricultura en el secano de la región siga existiendo y les permita a otras generaciones volver a su tierra y vivir en mejores condiciones que sus padres y abuelos, y así mantener viva esta tradición y esta forma de vida. Hemos visto cosechadores de agua lluvias, inversiones en invernaderos, producción de forraje hidropónico y el establecimiento de cultivos de avena, trigo y triticale, entre otros", puntualizó la autoridad del agro.

En tanto, la directora Regional de INIA Rayentué, Sofía Felmer, indicó que "La visita del subsecretario a las unidades demostrativas es muy importante, ya que permite a las autoridades ver en terreno los positivos efectos de lo ejecutado durante tres años directamente en los predios de los beneficiarios y de la transferencia tecnológica que hemos realizado a agricultores y profesionales del agro, a través de capacitaciones de las técnicas y manejos agronómicos que el Instituto a evaluado y validado en la zona de secano, para enfrentar de mejor forma efectos del cambio climático", puntualizó la autoridad regional.

Para los agricultores y agricultoras beneficiarios, la intervención que han tenido en sus predios ha sido muy positiva. Así lo destacó Victoria Pino, quien se dedica a la producción de quesos de cabra, como rubro principal. "Para, mí todo esto, ha sido una maravilla, como un regalo de Dios, porque me han enseñado harto. Sabía harto de la crianza de cabras, pero de lo que es siembra, cosechadores de agua no sabía nada. Con lo aprendido he ahorrado dinero y ojalá que esto se extienda a muchas personas más, porque con el invernadero se come rico y es más barato porque uno lo cosecha". En cuanto a los cultivos para la alimentación del ganado, Victoria Pino señaló: "Yo le recomendaría a todos los productores del secano que siembren Triticale, porque es una esperanza para nosotros. En el 2019, y debido a las pocas lluvias, no coseché nada de la avena sembrada y lo único que medio fardos fue el triticale, que lo uso para alimentar a las cabras".