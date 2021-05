Eduardo Cornejo Lagos, candidato a gobernador regional: “Conozco a cabalidad la realidad de las 33 comunas de O´Higgins"

De manera inédita el calendario electoral en Chile se ha visto cargado de eventos y así lo seguirá estando hasta el 2022. El año pasado fue con el Plebiscito Nacional, ahora con la cuenta regresiva para las elecciones que se realizarán los próximos 15 y 16 de mayo, días en que la ciudadanía será la responsable de elegir a los nuevos representantes de la administración local: alcaldes y concejales, y por primera vez a constituyentes y gobernadores regionales.

Oriundo de Nilahue Cornejo, comuna de Pumanque, Eduardo Cornejo dejó su cargo de Administrador del Gobierno Regional de O´Higgins -el que desempeñaba desde 2019 hasta enero de 2021-, para sumarse a la carrera como candidato a convertirse en el primer gobernador regional apoyado por Chile Vamos.

Y son dos las razones principales que lo motivan a tomar este desafío, "Una porque he desempeñado cargos que me han brindado la oportunidad de conocer profundamente la región, la diversidad del territorio y las distintas necesidades de la gente gracias a un trabajo permanente en terreno. Conozco cabalmente la estructura y funcionamiento del gobierno regional, pues me correspondió llevar adelante este nuevo proceso de reestructuración junto con funcionarios y equipos de trabajo de cada una de sus divisiones. Y luego, porque al estar en contacto con las personas, he sentido el cariño, aprecio y valoración por mi trabajo, eso ha sido emocionante llevándome a la convicción de que puedo aportar mucho más para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra Región de O'Higgins", asevera el Administrador Público de profesión.

Para Cornejo, la reactivación económica y el desempleo son ejes prioritarios para abordar desde el próximo Gobierno Regional, disponiendo recursos para distintos programas ofrecidos por entidades como CORFO, SERCOTEC e INDAP, y con ello ir en ayuda directa de comerciantes y emprendedores en distintos rubros. Asimismo, en materia de seguridad pública la nueva autoridad regional "Será un colaborador directo de los organismos de esta importante esfera, para aportar recursos estratégicos que permitan a las policías actuar de manera efectiva contra la delincuencia", asevera.

Para el candidato a primer gobernador por la Región de O'Higgins, también es importante considerar el que "Seguimos enfrentados a la condición de escasez hídrica, y que el Gobierno Regional ya tiene recursos comprometidos para, por una parte, garantizar la disponibilidad de agua potable para el consumo de las personas, esto gracias al trabajo conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas y la Subdere; y por otra, los recursos de inversión para el mejoramiento de la infraestructura de canalización y la modernización de los sistemas de riego para los pequeños y medianos agricultores, lo cual les permita gestionar y optimizar de mejor manera la utilización del recurso hídrico".

"Nuestra región necesita de un gobernador regional con las competencias y el conocimiento necesario, para abordar desafíos y condiciones que requieren de una alta capacidad de gestión, y con ello poder resolver problemas muy complejos, especialmente los asociados a la pandemia que hoy afecta a las familias de nuestro territorio", concluye Eduardo Cornejo candidato de Chile Vamos por la Región de O'Higgins.

Acerca de Eduardo Cornejo

Desarrolló sus estudios básicos en la escuela F-371 de Nilahue Cornejo, sector rural de Pumanque, luego la enseñanza media en liceos de Lolol, Peralillo y Neandro Schilling de San Fernando. En 2004 fue electo concejal por Pumanque, en 2008 fue candidato a alcalde por esa comuna. Más tarde en 2010 fue Gobernador de la Provincia de Colchagua y en 2012 electo concejal por San Fernando. También desempeñó cargos vinculados a la administración municipal en las comunas de Nancagua y Chépica. En 2018 asume como jefe de la unidad regional de la Subdere y desde el 2019 hasta ahora como administrador regional del Gobierno Regional de O´Higgins.