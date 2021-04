Carabineros de Chile celebra hoy un nuevo aniversario institucional: 94 años de intenso trabajo, sacrificio y abnegación

A ello desde el año pasado, se suma también el tremendo trabajo que diariamente carabineros realiza en el cumplimiento de las medidas sanitarias en las diferentes comunas de nuestro país.

Ricardo Yáñez Reveco, General Director de Carabineros: "Estamos más comprometidos que nunca con nuestra comunidad"



El General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco envió un saludo a todo el personal que labora en las distintas unidades y destacamentos de la región de O´Higgins, especialmente a quienes trabajan en San Fernando, su ciudad natal y donde en 2016 ocupó el cargo de la Prefecto de Colchagua.

"Hoy cumplimos 94 años de existencia al servicio de nuestro país y estamos más comprometidos que nunca con nuestra comunidad. En esta fecha tan importante para nuestra institución les envió un tremendo abrazo a todos los carabineros de Chile, y muy especialmente a los de mi querida región de O´Higgins y de manera particular a la provincia de Colchagua y a mí querido San Fernando, donde además de nacer y estudiar, tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años", señaló a diario Sexta Región, el general Director de Carabineros Ricardo Yáñez Reveco.

General Edson Carrasco, jefe de la Sexta Zona de Carabineros: "Llevamos 94 años trabajado con sacrificio y abnegación, 'codo a codo' con la comunidad"

El 27 de abril de 1927, cuando se fusionó la Policía Fiscal con el Cuerpo de Carabineros, nadie imaginó que nos transformaríamos en una institución del estado con 60.000 hombres y mujeres que han comprometido su vida a nuestro país, con una entrega y compromiso 24/7 como pocas otras. Siempre al servicio de la ciudadanía, tal como lo hemos hecho durante la pandemia, exponiendo nuestras vidas y la salud de nuestras familias.

En estos noventa y cuatro años de existencia hemos contado con el aprecio de los chilenos y chilenas, pero también sabemos que esa relación, lamentablemente se ha visto dañada por distintos episodios ocurridos en nuestra historia reciente. Sin embargo, hoy más que nunca, seguimos comprometidos con nuestra esencia: la vocación de servicio y la prevención.

Bien decía nuestro General Director Ricardo Yáñez, hace unos días que "Cuando la gente está en riesgo, de quien se acuerda, de Dios y de los pacos", porque a pesar de que estemos en una época convulsionada y de cambios profundos, sabemos que somos parte de la identidad chilena y que tenemos un gran desafío por delante, llevar a cabo un proceso de modernización, conservando nuestra esencia, acorde a las necesidades que Chile tiene para el siglo 21. Día a día nuestra institución se entrega más allá de lo exigible para aportar a la necesaria paz social, sabiendo que como dijo el General Yáñez, 'somos una institución policial, que actúa sobre los efectos y no sobre las causas de los problemas que se generan socialmente".

Desde hace más de un año, hemos implementados una serie de servicios extras, para velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias en beneficio de la comunidad, comprometidos con la salud pública, aunque no ha sido una tarea fácil.

En nuestra región, desde enero a la fecha, hemos detenido a 14.936 'porfiados' por delitos contra la salud pública, mucho más que los 11.690 que se registraron en 2020, que, pese a todos los llamados y recomendaciones, hacen caso omiso y persisten en incumplir las medidas sanitarias. Peor aun cuando sabemos que el 65% de los detenidos por reuniones masivas, corresponden a Fiestas Clandestinas, que son absolutamente prescindibles y evitables. Más aún, si consideramos que en todo 2020 hubo 15 fiestas clandestinas con 168 detenidos y en solo cuatro meses de este año, ya llevamos 13 eventos, con 221 detenidos. Y ahí lamentablemente aparece la figura de los 'incorregibles', los que desde el 19 de marzo de 2020, en la región 2375 personas han sido detenidas de dos a tres veces; 220 personas registran cuatro a cinco detenciones; 25 ciudadanos de seis a siete detenciones; seis personas de ocho a nueve detenciones y dos ciudadanos registran de 10 a 11 detenciones, marcando un lamentable récord.

A toda esa labor debemos sumar que en esta pandemia hemos participado desde la escolta y entrega de vacunas, hasta las permanentes fiscalizaciones realizadas de día y noche en toda la región, pasando por los puntos de control instalados junto al Ejército y la seremi de Salud, en la ruta 5 y sus ramales y también, en las comunas urbanas y rurales. Además del acompañamiento, orientación a la comunidad y la entrega de permisos en las unidades policiales.

Todo esto sin descuidar nuestras labores propias de prevención y trabajo operativo, lo que nos ha permitido este año, incautar 403 kg de marihuana, 2,7 kg de cocaína y 3,4 kg de pasta base, sacando miles de dosis de circulación y evitando toda la delincuencia que se articula en torno al tráfico de drogas. De la misma forma hemos logrado desbaratar, este 2021, tres importantes bandas de delincuentes y recuperar 111, de 183 vehículos robados.

En la recta final a nuestro centenario y ad-portas de un proceso de modernización, seguimos con el compromiso de siempre, y más, trabajando en nuestra reforma, de la que somos los primeros interesados en llevar adelante junto con las autoridad y especialistas, por el bienestar de cada uno de los habitantes de este país. Respetando de manera irrestricta los Derechos Humanos, la probidad y transparencia en nuestro actuar, en cada rincón del territorio nacional.

Somos Carabineros de Todos y nos debemos a la comunidad. En cada rincón de la región y el país, siempre habrá un carabinero o carabinera disponible para acudir al llamado de quien nos necesite. Pedimos a los habitantes de esta región que confíen en nosotros y que trabajemos en conjunto, porque esa es la mejor forma de derrotar a los delincuentes. Sigan enseñando a sus hijos e hijas que ante cualquier dificultad siempre recurran a nosotros, porque siempre estaremos para ellos.

Trabajamos diariamente por tener una alta efectividad, revisando nuestros procesos, profundizando el análisis de los delitos y los delincuentes y reforzando la persecución criminal, por ejemplo, utilizando nuevas tecnologías.

En este nuevo aniversario, más que nunca estamos comprometidos con nuestra vocación de servicio, porque sabemos que nuestra región y nuestro país nos necesitan. Siempre estaremos unidos como institución y con la comunidad, porque juntos saldremos adelante por nuestro país y por nuestras familias.

Coronel Rodrigo Bascuñan, Prefecto de Colchagua: "El notable trabajo que se ha realizado desde hace un año a la fecha es el resultado de la entrega incondicional de nuestros carabineros"

En la Prefectura de Colchagua, que comprende las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, a la hora de hacer un balance en las materias a destacar durante este aniversario 94' el Prefecto, Coronel Rodrigo Bascuñán señala que en este año, tan particular, cruzado por el estallido social y la pandemia, se han multiplicados los esfuerzos para cubrir las necesidades de los vecinos y vecinas y por eso destaca la entrega de los funcionarios.

"De los carabineros que están en el punto de control, del Carabinero que está previniendo el delito, que está arriesgando su vida y protegiendo la vida del resto de las personas, que se esmera por mantener el orden y la seguridad pública. Del que trasnocha, de aquel que expone su vida para proteger a la comunidad. Del Carabinero que hoy día, está muy atento a lo que pasa en su contexto social, al que está integrado y está cercano con las Juntas de Vigilancias y las Juntas de Vecinos. Al Carabinero que está cumpliendo Órdenes Judiciales". Y agrega, "El trabajo mancomunado con la ciudadanía, asociados, hemos tenido resultados muy buenos, por ejemplo, en la incautación de más de 36 mil plantas de marihuana este año".

Respecto de los índices delictuales, el coronel Bascuñán, destaca los 183.174 controles vehiculares realizados desde 2020 a la fecha y las casi 37.000 fiscalizaciones a locales de alcoholes y comerciales. Durante la pandemia, el trabajo día y noche de los funcionarios ha permitido detener a 4.583 personas por no cumplir con la cuarentena y a 1.853 ciudadanos por no cumplir con el Toque de Queda, que estaban poniendo en riesgo seriamente la Salud Púbica.

Según señaló el prefecto, "Los índices delictuales que mantenemos al momento históricamente son los más bajos de esta repartición y eso denota un esfuerzo mayor que han tenido que hacer nuestros carabineros y también así, al lado de nosotros están nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos y un cúmulo de esfuerzo diario, que es el resultado de lo que tenemos hoy día en nuestra Prefectura y que podemos dar cuenta en este aniversario número 94°".

Un buen carabinero y un papá ejemplar

Detrás del uniforme verde, Carabineros de Chile guarda grandes historias de carne y hueso que pasan imperceptibles en el día a día, detrás de la entrega sin miramientos a la comunidad.

Una de esas grandes historias es la del Cabo 1º Tomas Alejandro Arias Hernández, quien con 34 años años y 15 de servicio, se desempeña en el Retén Huique, dependiente de la 2ª Comisaría de Santa Cruz y representa una lección de optimismo y resiliencia sorprendentes, ya que diariamente cumple con sus labores policiales y también tiene la entereza para sacar adelante a su familia y ser el sostén emocional para ellos.

Junto a Carolina, su esposa, tienen dos hijos, uno de ellos, el mayor, es el valiente Tomás, quien a sus 11 años, junto al cariño de sus padres a tenido que hacer frente a una cardiopatía congénita al nacer y luego a una leucemia, que han complicado el síndrome de Down con el que nació.

Como señala el Cabo Arias, "Nuestro hijo es tan hermoso, es el ángel que llego a nuestras vidas" y por eso, uno saca todas las fuerzas para seguir adelante. Y con mucha templanza cuenta que "Tomasito se recuperó extraordinariamente de su cardiopatía, pero no sabíamos lo que vendría al año de vida. Volvió a sentirse mal y mediante un examen de sangre y al presentar palidez y sueño los médicos se dieron cuenta que presentaba una Leucemia Mieloide aguda, iniciando de inmediato un tratamiento con quimioterapia en el Hospital de Carabineros y nunca 'bajamos los brazos' como padres, a pesar de que no sabíamos todo lo que nos venía".

Fueron largos y dolorosos años mientras recibió tratamiento por su cáncer, con muchas recaídas que los médicos no pensaban si iba a vivir, y según cuenta "Fueron muchas veces las que nos despedirnos de él".

El Cabo Alejandro Arias, cuenta que luego del tratamiento, Tomasito mejoró, pero, hace unos años, cuando el niño tenía 6 años, recibieron la triste noticia de que volvió a aparecer la enfermedad y al ver el sacrificio de su hijo y su desgastado cuerpo, junto a los médicos decidieron dejárselo a Dios y solamente hacerle un tratamiento paliativo.

Por esta razón, este esforzado padre y Carabinero, cumplió uno de los sueños de su hijo. "En agosto de 2014, Tomas Alonso pasó a formar parte de esta linda institución, Carabineros de Chile al ser reconocido como Carabinero Honorario de la prefectura Cachapoal en Rancagua, donde por su fuerza y valentía para luchar y aferrarse a la vida recibió este noble reconocimiento".

Hoy Tomás tiene 11 años, está con cuidados paliativos, con dos cánceres encapsulados, que a juicio de los médicos del Hospital de Carabineros es un milagro, sin explicación alguna. Vive cada día con su hermano de 5 años de edad, como si fuera el último y "Nosotros como papás le damos todo lo que lo haga feliz, solo Dios sabrá hasta cuando nos acompañará este ángel, pero mientras esté con nosotros le daremos todo el amor del mundo y haremos sus días los más felices, esa es muestra misión como padres", agrega el Cabo Alejandro Arias, mientras él, pese a todas las dificultades, sigue levantándose muy temprano y trabajando sin descanso por cada uno de los vecinos de su unidad y no claudicará ni por un minuto en su profesión, porque su vocación de servicio lo hace un Carabinero de excepción, en un uniforme que muchas veces guarda estás grandes historias.

Una vida entre dos grandes amores, su familia y la institución

Ser mujer, esposa y madre es un reto considerable, pero si a esto se suma ser mujer Carabinera, de seguro habla de una persona con gran coraje, porque cada una de ellas apuesta el todo por el todo, las 24 horas del día, para mantener el bienestar en su casa y también en nuestro país.

Cuando el 1° de agosto de 1993, su padre la fue a dejar orgulloso a la Escuela de Formación Policial en la Ciudad de los Andes, nunca imaginó la Suboficial Rosa Elena Godoy Sequeida la cantidad de vivencias, emociones y aprendizajes que tendría en los 28 años que lleva siendo parte de Carabineros de Chile y que su familia y la institución se transformarían en sus dos grandes amores.

La Suboficial Godoy que hoy se desempeña como supervisora y despachadora de la Central de comunicaciones en la Prefectura de Colchagua, ha sabido compatibilizar una exigente y demandante carrera profesional, con su familia y principalmente con la crianza de sus dos hijos de 25 y 18 años, en una sociedad que sobre exige a las mujeres, pero en una institución, donde la carrera policial no tiene distinciones de género y hombres y mujeres se desempeñan por igual en las mismas funciones.

Sus primeros pasos como Carabinera fueron en la 1ª Comisaria de San Fernando en 1994, donde en dicha fecha fue una de las primeras mujeres Carabineras en la Provincia de Colchagua. Allí asumió diferentes funciones como Servicios de Guardias, Servicios de Población, estuvo en la Oficina de Órdenes Judiciales, en la Oficina de Operaciones y de Violencia Intrafamiliar, teniendo siempre una gran Interacción con la Comunidad.

Más tarde, en 2004 como Cabo 2° fue trasladada a la Tenencia de Nancagua donde fue la primera mujer conductora de carros policiales, ahí desarrolló una labor de seguimiento a los casos de violencia intrafamiliar de la comuna de Nancagua, recibiendo la piocha de Hija Ilustre de esa Comuna, por su gran trabajo en los temas de género, sin perder nunca el cuidado de su esposo e hijos que en esa época tenían 8 y 1 año, con una gran demanda, especialmente del bebé.

En 2005, tuvo que trasladarse a Santiago para perfeccionarse a la Escuela de Formación, Suboficial Mayor Fabriciano González Urzúa adquiriendo conocimientos para que en Septiembre de ese año, fuera la encargada de implementar el plan Cuadrante en San Fernando en la 1ª Comisaria.

Permanentemente, continuó estudiando y perfeccionándose, por eso, nuevamente dando muestra de gran coraje, postuló a la Especialidad de Inteligencia Policial de la Prefectura de Colchagua, donde estuvo realizando funciones por 10 años y regresó en el año 2016 a su querida Unidad la 1ª Comisaria de San Fernando, como Sargento 1°.

Fue allí, donde como Jefa de los turnos y/o patrullajes recibió un reconocimiento de la Ilustre Municipalidad de San Fernando y hoy en dia sirviendo a la comunidad en CENCO, #133.

Al preguntarle cómo ha sido su trayectoria en la institución, rápidamente dice: que "Me apasiona ser Carabinera y recordar la senda que he tenido en esta gran Institución y también, detenerme y mirar la linda familia que tengo" y agrega, "Con orgullo, cariño y pasión, recuerdo a cada jefe, compañero y amigo que ha pasado en mi trayectoria profesional. Y Por otra parte, como Mamá estoy orgullosa del cariño y la educación de mis hijos y así como me gusta ser Carabinera, me encanta cocinar y preparar mermeladas caceras y conservas con frutos sembrados y cosechados en mi casa" y luego de sus 28 años de servicio, señaló que "Agradezco siempre sentir el cariño y apoyo incondicional de mi familia, mis hijos, mi esposo, mis hermanos, los sobrinos y de mi madre".

En este aniversario 94 son miles las mujeres que, con vocación de servicio, cumplen labores esenciales en las diversas áreas de la institución, comprometidas con la seguridad de las personas, sin descuidar a sus familias, demostrando con orgullo una característica del género, la multifuncionalidad.

Oficinas de Integración Comunitaria: La labor silenciosa y solidaria de carabineros

En nuestra región existen nueve Oficinas de Integración Comunitaria, una por cada comisaria, que tienen por misión estar al servicio de las personas, para que, en conjunto con los vecinos, municipio y otras organizaciones, se puedan encontrar soluciones a distintos problemas y de esa manera ayudar a mejorar la seguridad y bienestar de nuestro Chile.

Diariamente, los carabineros que pertenecen a estas oficinas, ponen en práctica su Rol de Solidaridad Social, al que dedican no solo su horario laboral por completo de trabajo comunitario, sino que, además, ponen todo su corazón y esfuerzo para ayudar especialmente a las personas más vulnerables, haciendo lo posible y muchas veces imposible por su bienestar y tranquilidad. Los Carabineros se relacionan directamente con los vecinos, mediante patrullajes, visitas, reuniones y otras actividades que les permiten especializarse en resolver conflictos y en prevenir.

El Suboficial Daniel Candia Muñoz, con 50 años de edad, de los cuales ha pasado 28 prestando servicios en la institución, está a cargo de la Oficina de Integración Comunitaria de Chimbarongo y no duda en señalar que "Una vez que se me otorgó la oportunidad de hacerme cargo de esta Oficina Comunitaria, no lo dudé y es por ello que asumí este compromiso como un gran desafío profesional y personal y con el tiempo he sentido que por cada ayuda brindada a esa persona que más lo necesita, termino con una alegría el alma, siendo retribuido con una sonrisa y agradecimiento por lo que hacemos" y destaca "La importancia de hacer un trabajo mancomunado, junto a ellos y para ellos, para que la comunidad tenga la tranquilidad y los más importante, se sientan seguros. Cada día me siento más orgulloso de ser Carabinero y en especial del trabajo que desarrollo, me siento muy contento cuando le damos solución a los problemas de la comunidad y esta lo agradece con un simple "Gracias".

Una de las labores dignas de destacar, que comenzó este 2020 gracias a un convenio de Colaboración, entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y Carabineros de Chile, es la creación de un importante programa dirigido a las personas que viven en situación de calle y que son sin duda un parte de nuestro Chile más olvidado, es el programa "Rutas Sociales" del Plan Invierno, que cuenta con una serie de medidas para prevenir contagios de Covid 19.

El año pasado, en nuestra región, los Carabineros de las 9 Oficinas Comunitarias, repartieron 28 mil 724 cajas de alimentación y de higiene, para colaborar en hacer menos ingrato el invierno, las carencias y la pandemia. Casi el 10% de las 290 mil cajas entregadas en todo el territorio nacional.

El trabajo consiste en que los Carabineros asignados a esta tarea en todo el país, cada mañana, inician su jornada ejecutando recorridos -Rutas Sociales- por los diferentes sectores de las comunas, encontrando a personas en situación de calle, quienes viven complejos entornos debido a las inclemencias del invierno y de la pandemia. Tal como lo hace cada día el Sargento 1° Carlos Agurto Durán, Cauquenino de 43 años de edad, de los cuales ha trabajado 20 años en la institución, quien con una hermosa familia que lo apoya y no exento de problemas personales, señala que "Dentro de las obras sociales podemos destacar que constantemente se brinda ayuda a personas que se encuentran en mala situación económica, haciéndoles entrega de alimentos no perecibles, ropa de cama, entre otras cosas, siempre enfocados en poder ayudar en lo que más se pueda a las personas sobre todo en estos momentos difíciles que estamos viviendo con la pandemia, lo que me hace sentir muy feliz del trabajo que realizo, además de estar muy agradecido del cariño y aprecio entregado por los vecinos y dirigentes vecinales, este afecto es recíproco y me motivan a seguir trabajando con más afán en esta linda labor comunitaria" y termina destacando una característica de quienes integran las filas de la institución: "Para ser un buen Carabinero, se necesita ser una gran persona".