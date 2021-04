Con música clásica realizan homenaje a funcionarios del Hospital de Rengo

Actualmente, donde las cifras respecto al coronavirus van en aumento, una instancia de homenaje y un regalo para el alma de los funcionarios de salud, a través de la música siempre es bienvenida. En este contexto, el Hospital Ricardo Valenzuela Sáez, recibió la visita en los servicios y el policlínico del fagotista de Rancagua, Diego Llanos, con todas las medidas de prevención ante el coronavirus, deleitando con su instrumento de viento fagot, con piezas como, Preludio y Ave María de Bach, acompañado de una pista de piano elaborada por su hermano Hugo Llanos.

Al respecto, el director del Hospital de Rengo, Eduardo Peñaloza indicó que "En tiempos de pandemia a causa del coronavirus, agradecemos a Diego por visitar el establecimiento y realizar una gran intervención musical, homenajeando al personal de salud, entregando todo su profesionalismo, pasión y amor a quienes hoy en día necesitan todo nuestro apoyo y fuerza para enfrentar el virus".

Sobre la intervención musical efectuada en los servicios y el policlínico del Hospital de Rengo, el músico Diego Llanos explicó que "El hábitat natural de un músico es una orquesta y un escenario, pero para mí cada concierto es especial, más aún cuando recibo en vivo y en directo, tanta energía de agradecimiento estando cerca de los funcionarios en un hospital, quienes están ayudando a las personas en pandemia a tener una mejor salud y a la vez, ésta es la forma de agradecerles y homenajearlos, eligiéndo música con un sentido".

Llanos agregó que "Interpreté a los funcionarios del Hospital de Rengo, Preludio Suite 3 de Bach en do mayor; Gracias a la Vida, acompañado por una pista en piano efectuada por mi hermano Hugo Llanos, al igual que al interpretar Ave Maria de Bach y un Estudio de Concierto de Milde; un compositor conocido por los fagotistas".

Sobre el homenaje al personal, la enfermera Supervisora de la Unidad de Pacientes Críticos (UPC) del Hospital de Rengo, Nidia Gatica expresó que "Es una excelente sorpresa musical, que desconecta a los funcionarios del trabajo diario y riguroso que requiere un servicio crítico, es por ello, que agradecemos a Diego por su tiempo, dedicación y bella interpretación".

El músico también visitó el policlínico del recinto hospitalario, donde la usuaria Enriqueta Mora de Rengo, quien padece fibromialgia expresó que "Me encantó la intervención, ya que mi ánimo no ha estado bueno y soy una apasionada de la música; me gusta cantar y escucharla, por lo que es fantástico como toca el instrumento el joven, debería repetirse porque nos hace bien para el alma".

Los inicios del músico

El fagotista de Rancagua, Diego Llanos Campos, comenzó su historia musical a los 10 años tocando guitarra en un grupo folclórico para después estudiar el Fagot, instrumento de viento "a los 13 años y luego estudié en Santiago, en la Universidad Católica en la Facultad de Artes, para después iniciar un camino de aprendizaje en el extranjero: Argentina, Holanda, Austria y algunos años en Alemania", puntualizó.