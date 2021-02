Ticket Virtual del Hospital Regional mediante código QR permitirá evitar filas

El número de atención para la solicitud de horas de control, recetas y post alta que realiza el SOME, puede ser adquirido por los usuarios a través de un código QR ubicado en diversos puntos del hospital o ingresando a hrr.saltala.com.

"Tuve que venir a pedir hora para mi próximo control y me encontré con estos códigos QR que son una maravilla. Pregunté a una señorita, bajé la aplicación para el código QR, acerqué la cámara y seguí los pasos. Podría haber estado una hora esperando, pero estuve solo 15 minutos".

María Cecilia Correa, paciente del Servicio de Oncología del Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins (HRLBO), debía sacar una hora en el Servicio de Orientación Médico Estadístico (SOME) para una consulta médica. Pensaba que demoraría más de una hora. Pero, gracias al nuevo servicio digital del establecimiento, Ticket Virtual, la usuaria demoró menos tiempo en realizar su trámite.

"Este es un plan piloto en el SOME que consiste en un ticket virtual que sirve para evitar la fila físicamente, programando el número de atención antes de concurrir al servicio. Esto nos permitirá disminuir los aforos, los riesgos por el distanciamiento, mayor rapidez y menos tiempo de espera para los usuarios", indicó la jefa (s) Departamento de Participación y Satisfacción Usuaria, Alejandra Valencia.

¿Cómo funciona? Al ingreso del hospital, tanto por Urgencia como por la entrada principal (Salvador Allende), se instalaron unos carteles con códigos QR para la atención en el SOME. Para acceder al nuevo beneficio deben acercar el teléfono smartphone con la cámara encendida al código QR (si no funciona debe bajar alguna aplicación de escáner de QR), éste los envía automáticamente a la página hrr.saltala.com, donde deben elegir la opción SOME que le dará tres alternativas de ticket: para una hora de control, receta o control post alta. Con ese número digital que llegará a su mail, el usuario será llamado para su atención.

"La gente lo ha tomado bastante bien, da un poco de temor al principio, pero con la curiosidad, van acercándose. Los invitamos a todos para que se sumen, es amigable y siempre está la alternativa de los módulos de Informaciones para ayudarles", señaló Alejandra Valencia, agregando que también pueden sacar el ticket virtual desde su casa, ingresando a la página hrr.saltala.com.

La aplicación Sáltala, no solo permite a los usuarios del Hospital Regional sacar el ticket virtual para atención en SOME, también sirve para agendar el día y hora de retiro de medicamentos y donación de sangre.

"Estaba nerviosa porque no sabía si iba alcanzar la otra hora que tengo más tarde con el médico, pero como me demoré tan poco en este trámite, alcanzo sin problemas a llegar, incluso puedo ir por un café. Felicito al hospital", finalizó la paciente María Cecilia Correa.