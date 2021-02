José Manuel Morales: "Quiero hacer un reconocimiento público al hospital de San Fernando"

El ex dirigente de la cámara de comercio de la ciudad de San Fernando, José Manuel Morales estuvo 22 días hospitalizado debido a contagio de coronavirus en un viaje a Pichilemu. En una escapada que realizó a su casa en la playa para asegurarse de que todo estuviera en perfecto estado, decidió ir en bus, en donde asegura haberse contagiado y le hace una crítica a los buses por no tener la seguridad que se requiere en este momento tan delicado que vive el mundo.

¿Cómo se contagió?

Hice un viaje a Pichilemu, no quise ir en auto para no manejar y el bus iba completo, salió el bus en la tarde de Pichilemu completo y al otro día amanecí ya decaído, ya no era el Manuel Morales que todos conocen. Me bajo el volumen, ahí mi hijo me llevo al hospital y me dejaron de inmediato hospitalizado.

¿Qué síntomas tuvo?

Decaí un poco, no tenía ánimo hasta la voz me cambio, de primera se me opaco la voz, pero ahora ya la estoy recuperando, ya es la voz que yo tengo. Hoy me siento bien, estoy recuperándome muy bien, a mí no me llego a los pulmones, no tuve fiebre.

¿Qué fue lo más difícil?

Lo más difícil es el día que entras, llegas en un hoyo profundo oscuro en el cual piensas que no vas a salir. No es como cuando te fracturas un dedo y te lo entablillan y están así un mes o mes y medio y vas a quedar bien. Con esto no sabes si vas a regresar de ese hoyo profundo, pero yo regrese y estoy bien. También, estar lejos de la familia porque en este momento estoy yo y mi señora, que por suerte no se contagió. Esta mi hija que es un diez, ella siempre esta.

Usted por su edad está en la lista de prioridad ¿Se va a vacunar?

Tengo control este lunes, ahí ellos me dirán si me puedo vacunar porque estoy pinchado por todos lados, no puedo ir yo por mi cuenta a vacunarme ahora.

¿Cómo se siente después de haber estado tantos días en el hospital?

Me siento bien, no es que estoy corriendo, pero estoy bien, no camino con bastón, estoy todo chueco. En el hospital pensaban que tenía menos edad, pero tengo 81 años, nadie cree la edad que tengo. La gente me pide la receta, la única que tengo es que mi padre falleció a los 111 años, esa es la receta, no somos de corta vida.

Agradecimiento

"Quiero hacer un reconociendo público al hospital, se han portado un siete conmigo, lo máximo que les puedo dar es las gracias a todos, porque lo merecen. Hay gente que también los trata mal, son personas y hay que tratarlas como se me merecen, están haciendo un trabajo importante, me salvaron la vida. Qué más puedo hacer que dar las gracias, hacerles un reconociendo porque se los prometí".