Agrosuper y emprendedoras locales contribuyen con "kit de contingencia" en almacenes de la región

Edith Donoso y Leontina Sánchez de Requínoa; y Alicia Hidalgo y Silvia Tobar de Doñihue, son algunas de las emprendedoras que están confeccionando mascarillas para el "Kit de Contingencia" que el área de Trade Marketing de Agrosuper está entregando a almacenes de las comunas de Codegua, Requínoa, Rengo y Doñihue.

"Me parece muy bien porque es bueno para la gente, para que se proteja, y también para mí pues se traduce en trabajo. Yo me dedico a la costura, éste es mi emprendimiento y me gusta hacer esto", aseguró la emprendedora Silvia Tobar, de Villa Hermosa de Lo Miranda.

El objetivo de esta iniciativa es continuar reforzando las medidas preventivas al interior de los negocios para cuidar la salud de sus propietarios, trabajadores y clientes, incorporando -esta vez- a actores de la comunidad. Es así como el kit contiene, entre otros implementos, protectores faciales, adhesivos de piso, pediluvios, alcohol gel y pecheras.

"Esta actividad es para apoyar a los vecinos en la protección contra el COVID-19, además es una muy buena instancia para demostrarles la preocupación que siempre hemos tenido por ellos, con quienes palmo a palmo luchamos para no parar durante la pandemia", señaló Sebastián Laferte, analista de gestión comercial de Trade Marketing de Agrosuper.

Manuel Vargas, del almacén "Las Orquídeas" de Requínoa. Para él, este kit llegó en el momento preciso. "Esto es muy bueno sobre todo ahora por el rebrote, nos servirá demasiado. Es muy útil, porque uno siempre anda pensando cómo lo podemos hacer y ahora tendremos hasta mascarillas para regalar", afirmó.

En tanto, para Verónica Gómez, del almacén "Anita" de Lo Miranda, "Esto es muy importante para nosotros, especialmente ahora que nos estamos armando. Así que agradecida de Agrosuper pues se han portado un siete".

Cabe mencionar que en un principio la entrega se centrará en aquellos almacenes que se ubican en las comunas donde Agrosuper cuenta con instalaciones productivas.