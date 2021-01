Diputada Sepúlveda por propuesta de Asociación de AFP de aumentar un 20% la cotización previsional: "Es una sinvergüenzura"

Al respecto, la parlamentaria, quien es autora del proyecto que permitió el primer retiro del 10% de fondos de pensiones, y coautora del segundo, calificó como "una sinvergüenzura" lo planteado por Fernando Larraín en la cuenta pública de la Asociación, pues sería "Seguir alimentando un sistema que fracasó".

"Lo que ha propuesto la Asociación de AFP del aumento del 20% de cotización, ósea llevarlo a más del doble, es sin duda una sinvergüenzura. Hoy día el sistema de capitalización individual es un fracaso que ya tiene más de 30 o 40 años de existencia y no podemos seguir alimentándolo. Es por eso que hemos sido insistentes en plantear que la única forma hoy día que podamos tener efectivamente un aumento en las pensiones, es a través del sistema de reparto y toda cotización adicional tiene que ir en esa línea".

En este sentido, Sepúlveda fue enfática en señalar que "No es posible que cometamos los mismos errores de incorporar más recursos a la AFP, a un sistema que depende del mercado, que tiene absoluta inestabilidad, que no da certeza de cuánto la persona pueda recibir en un futuro cuando tenga que jubilar. Entregar el doble de cotización me parece una sinvergüenzura y una irresponsabilidad", concluyó.