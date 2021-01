Más de 20 jóvenes de la red Sename rindieron nueva Prueba de Transición

Tras el cambio en el sistema de ingreso a la educación superior, la nueva Prueba de Transición Universitaria (PTU) fue rendida por 22 jóvenes de la red del Servicio Nacional de Menores (Sename) en O'Higgins en centros, programas de medio libre y ambulatorios de protección.

La nueva PTU 2020-2021 reemplazó a la Prueba de Selección Universitaria (PSU), sistema de medición para seleccionar a los estudiantes que deseen postular a las universidades del Consejo de Rectores y privadas adscritas, dividiendo en dos grupos a los estudiantes inscritos. El primero realizó la prueba los días lunes y martes, mientras que el segundo el jueves y viernes.

Uno de los adolescentes que rindió la prueba, Jasón C., explicó que su preparación fue apoyada "con clases online, con el profesor de Matemática que iba a las casas a hacer repaso y con las guías que nos dieron en el colegio".

Por su parte, Máximo B., también se preparó "Con clases online, guías y reforzamiento con el "profe Luchito", que me ayudó. Creo que me fue bien". Sobre lo que le gustaría estudiar, el joven indicó que "Me gusta Ingeniería en Minas o algo con maquinaria pesada".

Al respecto, la directora regional del Sename O'Higgins, Jessica Ponce, destacó el alto número de jóvenes que participaron en este proceso. "Es satisfactorio ver el interés que manifestaron los adolescentes de la red que rindieron la nueva PTU, porque pese a toda la contingencia sanitaria que estamos viviendo desde marzo de 2020, y a las dificultados personales que estén viviendo, no perdieron la motivación en prepararse para vivir esta experiencia".

"También, debemos destacar que en el caso de los jóvenes que cumplen sanción en el centro de Graneros, se prepararon gracias al apoyo de funcionarios del colegio Antuhue y del Sename, dando cumplimiento a lo que fundamenta su labor: trabajar por la reinserción social", destacó la autoridad regional.

Los resultados de la PTU estarán disponibles a partir 11 de febrero de 2021, a las 08:00 horas.