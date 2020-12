Cuerpo de Bomberos de San Fernando protestaron frente a Municipio

Material mayor y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Fernando protestaron frente al municipio de la capital de Colchagua por el no pago de una subvención acordada en concejo municipal del mes de octubre, en la cual se habría determinado entregar una suma de 20 millones de pesos a los bomberos locales.

El súper intendente del cuerpo sanfernandino Víctor Borquez señaló que “El cuerpo de bomberos financieramente está en dificultad, por eso necesitamos el apoyo de la municipalidad, espero que desde la administración municipal tengan respuestas concretas, los proveedores que nosotros les debemos necesitan respuestas concretas, no solamente que nos vamos a reunir”.

Dijo también la autoridad bomberil que “Son 20 millones de pesos lo adeudado que fueron aprobados en el concejo municipal en el mes de octubre, donde se aprobó esta subvención, entendemos el problema país con la pandemia, que los recursos no son los mismos, pero aquí hay un compromiso del alcalde y la municipalidad”.

Finalizó expresando Borquez que el municipio les señaló que se estaba revisando las modificaciones presupuestarias, que el concejo municipal no ha aprobado, para llegar a entregar estos recursos, que sería la Nº5, cuando aún no se ha aprobado la modificación Nº4, no excluyendo volver a movilizarse si fuese necesario.