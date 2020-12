GOODMEAL APP te permite comer rico, a bajos precios y evitar el desperdicio de alimentos

GoodMeal App es la nueva plataforma que permite ahorrar dinero y ayuda al medio ambiente al rescatar comida que de otra forma iría a parar a la basura. ¿Cómo funciona? Una cafetería o un establecimiento de comida, como una pastelería por ejemplo, no puede conocer de antemano cuánta comida producida le va a sobrar ese día. Por eso GoodMeal ofrece un formato de bolsa sorpresa llamado "Good Bag", un concepto que mezcla sustentabilidad y emoción, donde el contenido y el volumen de cada una dependerá de la comida que no se haya vendido al finalizar el turno.

Los locales y tiendas publican diariamente una cierta cantidad de "Good Bags", junto con el rango de horario para que el usuario pueda ir a rescatarla. Los usuarios conocen el local y tipo de comida que venden, pero no saben qué traerá exactamente su "Good Bag" ya que depende de los excedentes de ese día. Ideal para los que quieren comer algo rico pero no saben qué, a precios simbólicos. "Pagué $5.000 pesos y me entregaron un Cheescake completo en Factory Nine. Estaba perfecto, salvo medio aplastado el relleno, por lo que creo no lo podían vender a precio normal", explica Catalina García, usuaria de la App.

Los valores de las Good Bags van entre los $2000 a $5.000 pesos. Maximiliano Acosta, CCO y Co-Founder de GoodMeal app cuenta que: "Por lo general, el valor de los productos en las "Good Bags" triplica lo que el cliente pagó por ella. Es un círculo virtuoso, donde todos ganan; el cliente al comprar deliciosa comida a precios increíbles, el local que tiene un nuevo canal de ventas, y por sobre todo el planeta, al reducir los gases de efecto invernadero derivado del desperdicio de alimento".

Este es un tema relevante a nivel medioambiental pues, según Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), se estima que el 10% de los gases de efecto invernadero producidos por el sistema alimentario a nivel mundial se vinculan directamente a las pérdidas y desperdicios de alimentos. Así, si la pérdida y el desperdicio de alimentos fueran un país, sería el tercer país emisor más grande del mundo, luego de USA y China.

GoodMeal hace que sea rico y fácil contribuir con este gran problema, es una solución simple, rentable y sustentable para los negocios. Un canal de ventas para la comida que no pudo ser vendida durante el día. Sus creadores buscan generar instancias para que las empresas que se inscriben en su App logren activar nuevos ingresos, atraer nuevos clientes y al mismo tiempo ser más sustentables.

"Estamos conscientes de que si queremos un mejor planeta, es tarea de cada uno de nosotros. Por ello decidimos unirnos a GoodMeal y así evitar el desperdicio de alimentos. El uso de la aplicación es sencillo y rápido. Te invitamos a buscarnos en la aplicación y juntos trabajar en no romper el ciclo de la sostenibilidad", explica Eduardo Hernández, Jefe de Marketing en Juan Valdez.

Hoy cuentan con más de 100 locales adheridos y buscan ampliarlo para así lograr un mayor impacto. "En la actualidad estamos buscando nuevos partners que quieran sumarse a esta cruzada, desde pequeños cafés de barrio a grandes cadenas de hoteles, restaurantes, verdulerías y almacenes. Diseñamos este sistema para que todos ganemos. Nuestros partners calculan cuánto excedente tienen al final del día y establece una rutina para armar sus GoodBags, en las cuales se entregan los alimentos a los clientes. El staff del local siempre podrá modificarlo y ajustarlo a las necesidades diarias. Somos flexibles, sin compromisos, no tenemos cuotas de incorporación ni permanencia. Sólo un valor fijo por cada Bag. Si tienes excedentes, dale salida de una forma simple y eficaz a través de GoodMeal, y si no tienes, el planeta lo agradecerá", detalla Maximiliano Acosta.

Hace unos años un estudio de la Universidad de Talca evidenció que un 60% de los chilenos siente culpa por botar comida, sin embargo el 95% igual lo hace constantemente. En Chile, se botan más de 3.700 millones de Kilos de comida al año. A nivel mundial, los alimentos que nunca llegan a comerse, serían suficientes para alimentar a dos mil millones de personas, es decir, el doble de los que hoy sufren y mueren de hambre en el mundo. ¿Quieres ser parte de la solución? Prueba GoodMeal App

GoodMeal combate contra el desperdicio de alimentos y busca liderar el cambio hacia una sociedad más sustentable ofreciendo una app fácil, flexible y amigable tanto para los usuarios como para los negocios. De esa manera hacer que rescatar comida sea un proceso gratificante y de impacto sosteible.

Para más información visita su sitio https://www.goodmeal.app/

Puedes descargar GoodMeal desde Google Play y App Store