PRODEMU ha entregado 224 kit de conectividad digital en O'Higgins

Es que si bien tenemos la sensación de que vivimos en una sociedad híper conectada, en Chile de una muestra de 1.024 mujeres encuestadas por el Centro de Estudios de Género de PRODEMU, rebeló que el 79% de ellas cuentan con conexión a internet, mientras que el 20,8% no tienen conexión a internet. Para este mayor grupo, que son mujeres que están entre los 60 y 70 años, se concluyó que un 42% de ellas no accede a internet por el costo que significa, porque no sabe usar internet, un smartphone o un computador.

En este contexto, PRODEMU a cargo de la directora nacional Paola Diez, puso en marcha la Ruta Digital de Emergencia, que busca contribuir al proceso de empoderamiento y desarrollo personal de las mujeres, mediante la adquisición de herramientas digitales entregando un kit de conectividad que contempla un teléfono Samsung A10S, con todos sus accesorios, 45 GB mensuales de navegación en red 4G por 18 meses, minutos ilimitados por 18 meses.

En primera instancia, esta Ruta Digital estuvo enfocada en mujeres mayores de 60 años, sin acceso a internet, sin teléfono y sin conocimientos digitales, que estuvieran interesadas en desarrollar competencias tecnológicas, además de mujeres, entre 30 y 50 años con competencias digitales básicas que querían capacitarse para la búsqueda de oportunidades laborales, donde en O'Higgins 97 mujeres recibieron un kit digital, 45 de ellas mayores de 60 años.

En esta misma línea, en la zona costera de la región fueron 60 mujeres de la Pesca Artesanal y actividad conexas pertenecientes de Pichilemu, Bucalemu, Cáhuil, Matanza, Topocalma, Chorrillo y Puertecillo recibieron kit digital de manos de la directora regional Nessy Moratelli Solar.

A través del surgimiento de iniciativas exitosas, especialmente con personas mayores, es que se realizó una alianza de colaboración, entre SENAMA y PRODEMU para detectar personas mayores -tanto hombres como mujeres- que tuvieran la necesidad de acercarse a las nuevas tecnologías. En este contexto, la región fueron 20 las personas mayores de 60 años, que recibieron un kit de conectividad.

Y el jueves recién pasado en Pichilemu, la directora Regional de Prodemu entregó 15 celulares de un total de 47 que se entregarán en la región -15 en Colchagua y 17 en Cachapoal- a fin de fortalecer el emprendimiento y la autonomía en las mujeres.

En este tema, la directora Regional de Prodemu, Nessy Moratelli Solar expuso que "Este programa es tremendamente relevante, porque ha beneficiado a 224 personas en la región, quienes recibieron capacitación acortando las brechas digitales y además un completo kit de conectividad para que puedan empoderarse con estos nuevos conocimientos y llegar a su autonomía integral", argumentó.