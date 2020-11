Manuel Cuadra LIzana asumió como nuevo Gobernador de Colchagua

De 51 años de edad, Manuel Cuadra es abogado de profesión de la Pontificia Universidad Católica y fue Secretario Regional Ministerial de Minería hasta antes de su nombramiento al mando del gobierno provincial. Reside actualmente en la comuna de Nancagua y se ha destacado por su trayectoria profesional en distintas reparticiones del mundo público, como Seremi de Agricultura en la región de Antofagasta, durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y como abogado en la División Chuquicamata de Codelco y gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos en la División Radomiro Tomic de la minera estatal.

El traspaso de mando fue liderado por la Intendenta Rebeca Cofré y se realizó en las dependencias de la Gobernación en la ciudad de San Fernando ante la presencia de los funcionarios de la representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en Colchagua.

"Le hemos dado la despedida al Gobernador saliente Yamil Ethit, a quienes reconocimos y agradecemos por su gestión. El ha tomado una decisión esta semana de renunciar para asumir alguna carrera política a la que le deseamos mucho éxito", manifestó la Intendenta Rebeca Cofré, al tiempo de brindar la "Bienvenida al nuevo Gobernador, Manuel Cuadra quien ejercía como seremi de Minería. Le deseamos todo el éxito, es una persona muy conocida en esta provincia, ya que vive en Nancagua.

Así que es un gran conocedor de Colchagua, por lo que esperamos sea tan exitosa su gestión, como fue la del gobernador Yamil Ethit".

Tras la firma del acta de traspaso del mando, el saliente Gobernador Ethit agradeció "A la comunidad, a los dirigentes sociales, a los vecinos, a los funcionarios de la gobernación y a las autoridades, con quienes trabajamos en equipo para gestionar las necesidades de la gente de Colchagua. Tuve el honor de liderar la provincia, bajo la confianza que depositó en mí el Presidente Sebastián Piñera, y poder servir a mi comunidad, de la cual soy uno de sus miembros. Fue un honor que jamás olvidaré y que tendrá un espacio muy importante en mi corazón".

Asimismo deseo "El mayor de los éxitos a un amigo, colega abogado, colchagüino nacido y criado en esta tierra, que asume como Gobernador provincial de Colchagua, Manuel Cuadra Lizana, a quien le prestaremos todo el apoyo necesario, porque si le va bien a él, le va bien a los colchagüinos y eso es lo que todos queremos".

Por su parte, el nuevo Gobernador expresó su "Orgullo por ocupar este cargo, de tener la posibilidad de servir a esta tierra chilena, tan hermosa, tan importante en nuestra historia y nuestro presente, como es la provincia de Colchagua. Me honra contar con la confianza del Presidente de la República, de nuestra Intendenta y del Gobierno, para asumir este nuevo desafío".

"Son años complejos. Lo que queda de 2020, el 2021 y parte del 2022, que si bien no es una temporada muy larga, va a estar llena de desafíos para todos los chilenos, como es hacer frente a la crisis económica que nos ha dejado la pandemia, superar la emergencia sanitaria que enfrentamos y tenemos eventos electorales muy exigentes, ya que es año cargado de elecciones. Y en todos estos desafíos, esperamos que tengamos, como Gobierno, un desempeño que esté a la altura de las circunstancias, que permitan que los chilenos puedan vivir en paz, puedan superar la crisis económica y no se contagien. Y para ello, es fundamental contar con el apoyo, la cooperación y el compromiso de los ciudadanos, a quienes me siento honrado de servir", relató el nuevo Gobernador Manuel Cuadra.