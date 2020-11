Concejal Andrés Jorquera presentó denuncia por eventual delito de malversación de fondos públicos en la Cormusaf

En la oportunidad se realizó una revisión de los estados financieros; activos, pasivos y resultados del Balance General del área de Educación, por el período comprendido, entre el 01 de enero y 30 de junio de 2020.

"Lamentablemente frente a este informe se demuestra que existen que, calculados con reajustes, intereses y cargos, al 30 de junio de 2020, una deuda que corresponde a la suma de $17.029.562.281 (diecisiete mil veintinueve millones quinientos sesenta y dos mil doscientos ochenta y un pesos). Existen datos importantes en relación a indemnizaciones, finiquitos, otras deudas con trabajadores y ex trabajadores, además hay registro que los montos existen, pero no han sido entregados a su acreedor", argumento Andrés Jorquera

"En mi calidad de concejal, por largo he tiempo venía escuchando este tipo de irregularidades, pero nunca con un respaldo claro de la información, sin embargo, los vecinos y directos afectados por esta aparente "mala administración" de la Corporación, temían represalias y por eso no realizaban las respectivas denuncias".

El concejal de Evópoli agregó que, "Sin embargo, atendida la gravedad de la situación a partir de las cifras contenidas en este informe, el hecho de encontrarse el área de Educación de la Corporación Municipal en proceso de desmunicipalización, el hecho objetivo y de conocimiento público en cuanto a las "irregularidades" en los pagos de la remuneración de los trabajadores del área de educación, no voy a permitir que se siga con un actuar pasivo y permisivo con esta situación la cual he visto por parte del Ministerio de Educación. Es por ello junto a mi equipo jurídico y financiero, motivados por estas observaciones y eventual desviación de dineros o simplemente "negativa de entrega", sin perjuicio de que no descarto la posibilidad de encontrarnos frente a una figura de malversación que merezca mayor punibilidad que las que en esta primera etapa, hoy hemos presentado esta denuncia en la Fiscalía de San Fernando y quedaremos a la espera de los resultados de la respectiva investigación que se debe iniciar".