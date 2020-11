Saludos en Día Nacional del Trabajador (a) Social

Hoy que se celebra el día Nacional del Trabajador/a Social, quisiera desde mi rol de funcionaria pública en el área de la salud, hacer llegar un afectuoso y cariñoso saludo a cada uno/a de mis colegas que hoy están en ejercicio y también a aquellos/as que por muchísimos años desarrollaron esta hermosa profesión.

Dada la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19, no podemos dejar una vez más de visualizar la importancia de nuestra labor que tiene la gran particularidad de ser "multifuncional" y adaptarse a la complejidad y dimensiones de la realidad que existen en nuestra actual sociedad y con las cuales debemos convivir. Ante la contingencia por la emergencia sanitaria que hoy vivimos como país y a nivel mundial, los servicios públicos hoy en día desbordan su atención a los usuarios/as, donde diariamente debemos abordar situaciones complejas que nuevamente nos ponen a prueba como Profesionales, debiendo desplegar todas nuestras capacidades, nuestra formación y nuestra experiencia como expertos en atención e intervención social a nivel individual, familiar, grupal y sobre todo comunitario.

A raíz de esto último no puedo dejar pasar esta especial ocasión y este día donde se reconoce nuestra labor y expresar mi gratitud y lo orgullosa que me siento de cada uno de mis colegas que desde sus funciones en diferentes escenarios (salud, educación, etc.) día a día demuestran con valentía el trabajo realizado y la gran función y aporte que una vez más deberemos realizar en tiempos futuros de reconstrucción...

Fuerza y ánimo colegas, cuando todo esto pase, !Nos volveremos a abrazar!

Un abrazo.