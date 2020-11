Santo Tomás reúne en su Consejo Asesor a referentes de la región

Anualmente, las instituciones Santo Tomás convocan a sus consejos asesores en las distintas sedes en las que está presente desde Arica a Punta Arenas. En el caso de Rancagua, el Rector de la casa de estudios, Manuel Olmos, convocó a representantes de Hogar de Cristo, Cámara Chilena de la Construcción, Corporación de Desarrollo del Libertador, Asociación de Exportadora, Cámara de Comercio, Mutual de Seguridad, Pro O'Higgins, Coanil y las seremías de Salud, Deporte y Mujer y Equidad de Género

Según explicó Olmos: "Con esto, Santo Tomás establece canales de retroalimentación respecto de los desafíos educacionales del proyecto educativo y su inserción en la región, tanto en el ámbito de la formación de técnicos y profesionales, como así también en la constante educación continua de ellos, accediendo a opiniones de especialistas en los distintos ámbitos".



Medio Ambiente

En este encuentro virtual, se plantearon temas importantes para la región, uno de ellos fue la escasez hídrica. Braulio Guzmán, Gerente General de Pro O'Higgins, explicó que este tema afecta a la zona, entre Valparaíso y Chillán: "Hay que ver las opciones que comienza a tomar la agricultura en la macrozona central, se requiere diseñar instalaciones de riego eficiente para una agricultura con poca agua". En esta línea, la carrera de Ingeniería en Informática de Santo Tomás Rancagua ya ha desarrollado un proyecto de riego eficiente, incorporando sensores y aplicaciones móviles, para la Escuela Agrícola San Vicente de Paul.

Patricia Rojas, Gerenta General de la Corporación del Libertador, sugirió el desarrollo de una oferta enfocada en el medio ambiente: "Hay leyes que se están trabajando y que para su implementación se requerirán profesionales y técnicos especializados en esta área que en Chile falta por avanzar, implica tema de aguas, es un muy buen nicho, hay mucho que ofrecer".



Adaptación a la pandemia

Santo Tomás Rancagua ha retomado sus actividades presenciales cumpliendo todas las recomendaciones preventivas frente al Covid-19. En esta línea, Gonzalo Aceituno, Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Rancagua, considera que es muy importante reforzar estas acciones: "Del cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios depende la continuidad en obras. En este proceso de pandemia, el gremio de la construcción ha realizados esfuerzos en concientizar en la importancia de evitar los contagios, lo que ha significado tener un porcentaje de contagio bajísimo".

La pandemia también ha obligado a adaptarse al uso de plataformas virtuales. Diego Ramírez, Seremi del Deporte en O'Higgins, compartió la experiencia que han tenido los monitores deportivos al tener que modificar sus actividades: "Tenemos que prepararnos para trabajar en modalidad virtual, con cosas tan simples como mirar la cámara correctamente o en el manejo de la luz, que son de vital importancia para motivar a los asistentes".

Santo Tomás ha realizado cursos de capacitación para sus docentes en esta línea, no sólo enfocados en el uso de plataformas virtuales, sino también en técnicas de comunicación efectiva e innovación en los recursos educativos.



Atención a personas en virtualidad

La virtualidad no sólo ha llegado a la educación. Distintas actividades han tenido que desarrollarse a distancia y en este punto, Montserrat Duarte, jefa de operación social de Hogar de Cristo, profundizó en estos desafíos: "En este tiempo hemos demostrado que a través de la atención remota podemos mantener el trabajo con las personas, incluso, podemos atender a un número mayor de personas. Las áreas de educación, social y salud deberían incorporarse no sólo el uso de las herramientas tecnológicas, sino también innovar y generar propuestas de atención no presencial".

Loreto Calderón, Directora Regional (S) de Sernameg, coincide en este punto: "Es un desafío trabajar con las personas de manera remota, cómo los puedo atender a través de este sistema y cómo puedo establecer un vínculo de trabajo a través de la pantalla". Agrega también que en el contexto de pandemia las mujeres se han visto muy afectadas, siendo víctimas de violencia intrafamiliar y en el ámbito laboral, un tema que podría ser objeto de investigación para los estudiantes.

En Santo Tomás, durante este último período, se han reevaluado los programas de estudio y las actividades para cautelar el logro de las competencias que requiere cada técnico y profesional para desempeñarse en el mundo laboral. Como las prácticas no se pueden realizar de modo presencial, en carreras del área Ciencias Sociales o de Educación, estudiantes y docentes se han capacitado no sólo en manejo de plataformas virtuales, también se han entregado herramientas que permitan que la atención sea efectiva y motivadora.-