En prisión preventiva ex carabinero imputado por cohecho y enriquecimiento injustificado

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Michel González Carvajal, el fiscal judicial Álvaro Martínez Alarcón y el abogado (i) José Irazábal Herrera- revocó la resolución dictada el pasado 22 de octubre por el Juzgado de Garantía de Rancagua, que dejó al exoficial sujeto a la media cautelar de arresto domiciliario total.

"Atendido el mérito de los antecedentes, el número de delitos por los cuales el imputado ha sido formalizado, el carácter de los mismos, teniendo presente además que la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal es de carácter eventual, ya que es el tribunal el que debe resolver si es o no procedente en la instancia procesal que corresponda, por lo que acreditados los requisitos del artículo a), b) y c) del artículo 140 del Código Procesal Penal, considerando que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 140, 360 y siguientes del Código Procesal Penal, se revoca, en lo apelado, la resolución de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Garantía de Rancagua, en la causa RIT 5571-2020, en la parte que no concedió la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, y en su lugar se decreta la prisión preventiva del imputado Cristian González Villa, por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación", consigna el fallo.

Según el ente persecutor, González Villa mientras se desempeñaba como jefe del departamento de apoyo a las operaciones policiales de la VI Zona de Carabineros, realizó tratos directos con una empresa, que lo retribuía con diversas especies de valor y viajes al extranjero. Ilícitos que habrían comenzado el 2015 y por los cuales fue dado de baja por la institución uniformada.-