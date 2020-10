Diputada Sepúlveda (FRVS) y mesa de trabajo con Superintendencia de Pensiones: "Estamos resolviendo los puntos críticos que dejó primer retiro 10% a fin que no vuelvan a ocurrir"

A propósito de la reciente confirmación por parte de la Superintendencia de Pensiones, de las sendas sanciones impuestas a algunas AFP a propósito de las cartas "de amedrentamiento" que éstas enviaron a sus afiliados, con motivo del inminente primer retiro del 10% de los fondos de pensiones, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), autora de dicha reforma constitucional, se refirió a la mesa de trabajo organizada con la institución fiscalizadora a propósito del medio millón de personas que aún no reciben sus dineros.

Al respecto, la parlamentaria regionalista, explicó que "Hemos estado permanentemente como Comisión de Trabajo además, fiscalizando lo que tiene que ver con retiro del 10% fundamentalmente en dos grandes grupos, los chilenos que viven en el extranjero y también, las personas extranjeras que viven en Chile, como asimismo los trabajadores a honorarios, pero, además casos particulares que los estamos revisando precisamente al alero de las distintas denuncias que han realizado las personas, fundamentalmente por redes sociales".

"Y a partir de esto hemos conformado una mesa de trabajo con la Superintendencia y además con todos los especialistas de esa institución, que nos han permitido ir de alguna manera arreglando y buscando cuáles son los cuellos de botella, los puntos críticos de esta entrega que sin duda ha sido un éxito, pero han quedado un porcentaje de personas que necesitan esos recursos y es por eso que estamos en coordinación con la Superintendencia en este grupo de trabajo que esperamos tenga buenos resultados y tener, al final, el 100% de las personas que lo necesitan y que corresponde con su retiro efectivo del 10%".

Finalmente, Sepúlveda agregó que "Esto debe servir para que, de aprobarse un segundo retiro, las AFP no vuelvan a cometer los mismos errores, no se vuelvan a ver esas complejas filas afuera de las AFP, principalmente de las con más problemas como Modelo, y toda la gente, vale decir, chilenos y chilenas, dentro y fuera de Chile, extranjeros, honorarios, etc., puedan tener un acceso mucho más expedito a lo que son sus propios fondos, sus propios dineros", concluyó.-