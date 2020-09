“Amigos de la salud Hospital Coinco” conocen avances de conservación de policlínico

El Hospital de Coinco continúa avanzando a paso firme en su proceso de conservación, una muestra de ello es el nuevo policlínico que ya está entrando en su fase final de marcha blanca para pronto poder funcionar en toda su capacidad. Esta remodelación va en directo beneficio de los vecinos y vecinas de la microárea, motivo por el cual fueron invitados tres representantes de la organización comunitaria “Amigos de la Salud Hospital Coinco” para que conocieran en terreno las nuevas dependencias.

Un equipo compuesto por la directora del Hospital de Coinco, Gabriela Cheausu, la enfermera encargada de Participación Ciudadana, Viznia Gutiérrez y la encarga de OIRS, Paola Garay, recibieron a los representantes en una visita que por motivos de seguridad no duró más de 20 minutos y en la cual todos los asistentes utilizaron los equipos de protección personal correspondientes.

La profesional de enfermería nos entrega más detalles respecto a esta visita señalando que “visitamos el sector del policlínico entregando orientaciones respecto a cómo va a ser el funcionamiento de estas nuevas instalaciones, se les presentó toda la red húmeda que hay en caso de incendio y las dependencias nuevas como el sector de vacunatorio y farmacia. Además se les informó respecto al inicio del uso de la sala de rayos, que a partir del 1 de septiembre comenzó a ser utilizada por los servicios de urgencia y hospitalización”.

“Se mostró el nuevo Some, se explicó como se está manejando el nuevo sistema de fichas digitalizando los registros clínicos, haciendo una limpieza para eliminar el exceso de papelería que existe en el hospital y se capacitaron en cuanto a las estrategias utilizadas por los equipos para funcionar en este nuevo espacio”, complementó la funcionaria del centro de salud.

Una vez terminada la visita, los dirigentes quedaron muy conformes ya que además de conocer estos nuevos espacios tuvieron la oportunidad de presentar observaciones a la directora, que ellos consideraban importantes. Así lo dejó en claro, José Fierro, integrante de la organización “Amigos de la Salud”, quien afirmó quedar “gratamente impresionado y orgulloso de que tengamos una joyita como esta en Coinco. Realmente me impresionó, me lo imaginaba pero no creí que era tanto el cambio. Después de este recorrido me siento más orgulloso de pertenecer y trabajar por el hospital”.