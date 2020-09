Autoridades evaluaron positivamente primer día de cuarentena en Santa Cruz

A las 5 de la mañana del miércoles se inició la cuarentena territorial en Santa Cruz. Primera comuna de la provincia de Colchagua que posee esta drástica determinación del Ministerio de Salud, iniciando un confinamiento total de sus habitantes debido al alto índice de casos activos con Covid-19 de las últimas horas.

La primera mañana bajo la prohibición de desplazamiento en la comuna estuvo marcada por escaso tránsito vehicular, calles y veredas vacías y un silencio poco habitual para el centro de la comuna, que a diario nutre su comercio con el arribo de personas del resto de la provincia, de la vecina Cardenal Caro e incluso de localidades del sector poniente de Cachapoal, con el objetivo de abastecerse, realizar trámites o utilizar los diversos servicios que dispone la ciudad.

La mañana de mitad de semana también estuvo marcada por una ardua fiscalización de las medidas que impone la cuarentena. De esta manera, el Gobernador de Colchagua Yamil Ethit, junto a un contingente del Regimiento 19 de Colchagua, el Prefecto de Colchagua de Carabineros Coronel Rodrigo Bascuñan, PDI, funcionario de Acción Sanitaria de la seremi de Salud y el Secretario Regional Ministerial de Agricultura Joaquín Arriagada junto al equipo del SAG, realizaron la fiscalización del cumplimiento del uso de permisos, tanto de desplazamiento en personas, como de funcionamiento y trabajo en locales comerciales, empresas y servicios.

En el operativo realizado en el centro de la comuna, participó contingente de la Segunda Comisaría de Carabineros de Santa Cruz, quienes desplegaron siete puntos de control en la comuna. Cinco vehiculares en las diversas entradas y salidas de la ciudad y dos en el sector céntrico de la comuna, los que fueron apoyados por 21 efectivos militares del Regimiento 19 Colchagua. Al trabajo desplegado por la policía uniformada, se sumó un control a los escasos transeúntes que circulaban por la ciudad efectuado por PDI.

Para el Prefecto de Carabineros de Colchagua, Coronel Rodrigo Bascuñán, “esperamos que la ciudadanía entienda que esta decisión se ha tomado para prevenir la expansión del virus. Es necesario que las personas que no necesiten salir de sus domicilios, no lo hagan y no se expongan a multas o detenciones. Lo que estamos haciendo es para proteger a nuestros hijos, a las familias y hogares de Colchagua. Nosotros los Carabineros, vamos a seguir trabajando para proteger la vida de las personas”.

Por su parte el Teniente Coronel Jorge Cortés, 2º Comandante del Regimiento 19 Colchagua “La mañana de esta primera mañana de cuarentena, ha sido un éxito en relación al tránsito que han tenido las personas en la ciudad. De acuerdo a información recabada, la afluencia y el flujo de gente es bastante mínimo en comparación a un día normal de la semana, eso habla muy bien de la comunidad y ojalá se mantenga así para que esta cuarentena dure lo menos posible y la ciudad pueda volver a su normal tránsito”.

Evaluación similar a le esgrimida por el Gobernador Ethit, quien tras realizar un recorrido por la ciudad, constató un casi nulo tránsito. “Hemos podido ver la alta adhesión que ha tenido la comunidad y esperamos que siga respondiendo esa manera, porque es la única forma que cada uno de los habitantes de la comuna de Santa Cruz podamos salir pronto del confinamiento obligado en que nos encontramos”.

Asimismo hizo un llamado a “todas las personas que tienen posición de liderazgo, tanto familiar, social, religiosos o de todo tipo, que enviemos un mensaje para que combatamos y derrotemos al enemigo en común que tenemos, la cuarentena. Ya que no solamente depende de lo que puedan imponer las autoridades, sino que también depende del compromiso y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Quedémonos en la casa, hagamos un esfuerzo para combatir y terminar rápidamente con esta cuarentena y para ello necesitamos del compromiso de cada uno de los habitantes de la comuna. Esto depende de la responsabilidad y la disciplina de cada uno de nosotros”, afirmó Ethit.