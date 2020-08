Autoridades confirman suspensión de la Fiesta de Santa Rosa de Pelequén

Hicieron un llamado a la ciudadanía a no concurrir hasta el Santuario, el cual estará cerrado. Habrá controles de Carabineros, Ejército y PDI para evitar la llegada de posibles feligreses, quienes podrán seguir la transmisión de las ceremonias por internet.

La Intendenta Rebeca Cofré y el Jefe de la Defensa en O'Higgins, General Jorge Jacque, llegaron la mañana de este miércoles hasta el Santuario de Santa Rosa de Lima en Pelequén, donde se reunieron con el padre Juan Carlos Farías y el Alcalde de Malloa, Arturo Campos. Aquí informaron a la ciudadanía que la festividad religiosa de Santa Rosa de Lima de Pelequén fue suspendida, por lo que no tendrá actividades presenciales.

La Intendenta Rebeca Cofré informó la decisión. "Informamos a la comunidad y a nuestra región que este año ha sido suspendida la fiesta religiosa en Pelequén", señaló Cofré, a la vez que hizo un llamado a que "este año sus oraciones sean desde sus casas. Los invitamos para que se sumen a nuestro llamado", dijo la Intendenta.

El Jefe de la Defensa, General Jorge Jacque, reafirmó que "Las actividades presenciales están absolutamente suspendidas. Las misas se van a realizar vía internet. El Santuario está cerrado y el alcalde (Arturo) Campos no ha emitido ninguna patente para venta, de tal manera que no hay ninguna actividad comercial en torno a esta actividad religiosa, ni tampoco va a haber ninguna actividad presencial, por tanto, la invitación a toda la población es a quedarse en casa, no concurrir".

En esa línea, el General Jacque recordó que "Sigue prohibido el traslado a segunda vivienda, y bajo ese criterio, no debe concurrir a Pelequén ni al Santuario. Sígan todo en línea, manténganse en casa y de esa manera van a estar ayudando a que no se siga contagiando y a mantener lo más controlada posible la pandemia".

El Jefe de la Defensa informó que van a haber "Controles de Carabineros, el Ejército y la PDI, con el objeto de evitar la concurrencia de aquellas personas que de igual manera quieran concurrir, lo que está prohibido", sentenció Jacque.

En tanto, el párroco Juan Carlos Farías, rector del Santuario, junto con reiterar que realizarán las transmisiones de todas las ceremonias, manifestó que "Para este año tenemos condiciones especiales, pero lo importante es la salud de todos, que todos nos cuidemos, por tanto, quédese en casa, no venga. Para quienes tengan mandas, las pueden hacer y cumplir posteriormente".

"El hecho de que hayan restricciones no significa que no debamos cumplir a Santa Rosa, sino que por el contrario, tenemos que buscar una forma distinta de poder cumplir", añadió el cura.

Por otro parte, el alcalde de Malloa, Arturo Campos, señaló que "Esta festividad se va a suspender por primera vez en muchos años. Les pedimos las disculpas del caso a los comerciantes y, por supuesto, a los peregrinos, que han venido siempre a visitarnos, pero en esta ocasión les pedimos por favor que no lo hagan (...) así que les pido comprensión y dar cumplimiento a todas las normas que van a regir para esta festividad", finalizó.-