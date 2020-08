Alcalde de Rengo determinó que no hay retorno a clases hasta que pase la pandemia

El alcalde suplente, Julio Ibarra señaló "Fue una reunión muy fraterna, donde conversamos sobre las políticas a seguir en la cuarentena y vuelta a clases. Escuché atentamente sus preocupaciones sobre el retorno a clases y las deficiencias en conectividad, con las garantías y la seguridad de que nadie se contagie. He determinado que no están las condiciones para volver a clases. No es factible en esta primera etapa ya que no existe un retorno seguro".

Por su parte, el director de Educación Municipal, Luis Sánchez indicó "Valoro este espacio de conversación, donde todos puede emitir sus decires y pensamientos para resolver. Sabemos el problema de la pandemia en Rengo y tenemos que repensar sobre la política pública educativa para el 2021. Es un tema complejo de resolver, pero hay que trabajarlo con la comunidad educativa".

La presidenta del Colegio de Profesores de Rengo, Samanta Jorquera señaló "Nosotros siempre vamos a valorar los espacios de diálogo ciudadanos, donde estén presentes los diferentes actores. Como docentes seguimos teniendo una relación cotidiana con los alumnos, pensamos que debemos tener una participación activa, directa y con capacidad de decisión en las políticas públicas de la educación. Valoramos este espacio como acercamiento ya que este año no va a terminar en las aulas, y es ahí donde debemos crear estas políticas sin olvidar el derecho a la salud de estudiantes y trabajadores y el derecho a la educación, especialmente a los más vulnerables de Chile".-