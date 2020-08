¿Qué se puede hacer en materia deportiva en las comunas que salen de cuarentena?

Esta decisión implica una serie de factores que permiten, entre otras cosas, mayor movilidad de las personas, pero se mantienen cerrados los cines, teatros y restaurantes. Pero, ¿qué ocurre con la actividad física y el deporte?

Al respecto, el Seremi del Deporte, Diego Ramírez, sostuvo que "Lo primero en señalar, es que no bajemos los brazos ante la pandemia que nos afecta. Es relevante sostener que, si no mantenemos la conducta de autocuidado, podemos regresar nuevamente a confinamiento obligatorio".

Sobre las posibilidades de volver a las prácticas del deporte, la autoridad regional destacó que existen algunas medidas y restricciones. "La etapa de transición autoriza actividades deportivas con un máximo de 10 personas para aquellas que sean de naturaleza colectiva. Las actividades solo podrán realizarse en espacios abiertos, tales como parques urbanos, áreas silvestres protegidas y otros afines, y en lugares abiertos de acceso libre y gratuito al público", ejemplificó.

Para finalizar, el Seremi reafirmó que "Los gimnasios no poseen permiso para funcionar. En ninguna circunstancia quedan liberados en esta fase y quien lo haga, está expuesto a las sanciones legales. Por último, es importante subrayar que solo en el desarrollo mismo de la actividad física o deporte, está habilitado que la persona no use mascarilla. En todos los demás escenarios sigue siendo una obligación".-