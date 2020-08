Diputada Sepúlveda rechazará proyecto que busca "salvataje" a empresas con dineros de las AFP

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez, jefa y subjefe de la Bancada Regionalista, salieron a adelantar el rechazo de su colectividad al proyecto de ley impulsado por el Gobierno, que reduce los requisitos de las AFP para invertir en activos alternativos, en lo que ellos han denominado como "un verdadero salvataje a las grandes empresas a expensas de los ahorros previsionales de todos los chilenos y chilenas".

Al respecto, la diputada Alejandra Sepúlveda señaló que "Me parece el colmo que entre gallos y medianoche el gobierno haya colocado un proyecto que permita a las AFP invertir en empresas grandes con alto riesgo, además en la mitad de la discusión del proceso de retiro del 10%, sin duda no corresponde más aun hoy día, que comienza a operar el retiro del 10%, es importantísimo precisamente calificar el riesgo de las inversiones, dónde se van a colocar las inversiones de las AFP y no dejar chipe libre al arbitrio de los gerentes generales, que muchas veces tiene relación con precisamente estas grandes empresas que no tienen calificación de riesgo".

"Nos parece impresentable lo que ha hecho el gobierno, además la votación que ha ocurrido en el Senado de la República y que lamentablemente, contó con el voto favorable de tres senadores de oposición, y por cierto nosotros como Regionalistas que hemos liderado el tema del 10%, que somos autores del proyecto, pero además que queremos una gran reforma en el sistema de pensiones, no vamos a dejar que las AFP hagan lo que quieran, y desde ya adelantamos nuestro voto en contra".

"Como Regionalistas no nos parece, pues a todas luces esto no es más que un salvataje del gobierno a las empresas de sus amigos, un rescate financiero como bien lo han denominado, y por ende ese es un negocio redondo una vez, pero solo para las empresas, sin considerar lo que podrían perder los afiliados a quienes en estos últimos días con tanto ímpetu el gobierno les dijo que no podían sacar su 10%. Por lo tanto, rechazaré cualquier disposición que permita ampliar cobertura de inversión de AFP colocando en riesgo las platas de los propios trabajadores y trabajadoras", concluyó la diputada Alejandra Sepúlveda.-