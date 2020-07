Alcalde Berwart pide extremar medidas de autocuidado y residencia sanitaria en San Fernando

La autoridad hizo presente que la Región de O’Higgins ha experimentado un incremento sostenido en los contagios, contabilizando hasta el pasado fin de semana un total de 10.194 casos, 331 de ellos en la capital de Colchagua.

“El panorama que enfrenta San Fernando con el avance de la pandemia del Coronavirus hace necesario que nuestros vecinos y vecinas no relajen las medidas de autocuidado de higiene, para así evitar el avance de esta enfermedad. Aún esta crisis sanitaria no ha llegado a su fin y vemos con inquietud que hay una tendencia al alza en las últimas semanas, por lo cual abogamos a que todos los que están expuestos extremen las medidas de seguridad a modo tal de evitar posibles contagios”, declaró Berwart.

Por lo anterior instó a la comunidad a un exhaustivo lavado de manos, utilizar alcohol gel, evitar las aglomeraciones, mantener la distancia social, salir de los hogares sólo si es necesario.

De igual modo, dijo que se han despachado sendos oficios a la autoridad regional y provincial solicitando disponer de controles sanitarios en los accesos a San Fernando, considerando que es una ciudad con tránsito de habitantes de comunas aledañas.

“Ya estamos próximos a cumplir cinco meses conviviendo con esta pandemia. Este es un momento crucial para frenar al virus y en esa tarea estamos todos llamados a cooperar”, sostuvo el alcalde Berwart.

Además, fue enfático al sostener que “No hay medida sanitaria que resulte efectiva si la comunidad no coopera y no es solidaria. Hay que cambiar los comportamientos que no contribuyen a frenar esta pandemia”, al recordar los efectos negativos que se han evidenciado en la economía local, empleos, actividades académicas, entre otros.



Residencias sanitarias

Asimismo, el jefe comunal reiteró el llamado al Gobierno Regional para que habilite en San Fernando una residencia sanitaria que asegure el aislamiento de casos positivos de Coronavirus y, permita que contactos estrechos y sospechosos, cumplan su cuarentena.

“En la región de O’Higgins existe este tipo de complejos en Machalí, Rancagua, y Santa Cruz, y dado el panorama de la pandemia es necesario que la comunidad sanfernandina afectada por la enfermedad, aquellos que no pueden cumplir su cuarentena en sus hogares, puedan hacerlo en estas residencias, y así recibir cuidados pertinentes, contar con todas las condiciones sanitarias y de seguridad necesarias para superar la enfermedad", declaró.-